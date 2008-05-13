Интервенции на рынке зерна не выгодны регионам из-за высокой транспортной составляющей – главы Киевской и Винницкой ОГА

Киев. 13 мая. УНИАН. Государственные интервенции на рынке зерна являются экономически невыгодными для регионов из-за высокой транспортной составляющей, заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«На сегодня Винницкой области предложено получить зерно на Дунаевецком хлебокомбинате в Хмельницкой области, приблизительно за 250 км от Винницы. Транспортное плечо от Винницы до Дунаевец и назад приводит к подорожанию того зерна, которое мы получим, приблизительно на 5-10% в сравнении со среднерыночной ценой, которая есть на сегодняшний день», - пояснил А.ДОМБРОВСКИЙ.

В свою очередь, председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что Киевской области также предложено закупить зерно на Дунаевецком предприятии. «Нам дешевле купить его на рынке», - заявила она.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины постановлением от 13 февраля 2008 г. утвердил порядок поставки и использования муки, произведенной из зерна государственного продовольственного резерва и государственного материального резерва, для изготовления хлеба массовых сортов.

Торговая надбавка к цене, по которой реализуется хлеб массовых сортов, не должна превышать 10% оптово-отпускной цены производителя независимо от количества посредников, которые принимают участие в его поставке от производителя к конечному потребителю. Перепродажа и экспорт муки запрещаются.