Фракции БЮТ в местных советах блокируют реализацию ряда инвестпроектов – Ульянченко

Киев. 13 мая. УНИАН. Фракции БЮТ в местных советах блокируют реализацию ряда инвестиционных проектов, заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, это касается строительства сталепрокатного завода в Белой Церкви и заводов по производству теплоизоляционных материалов в Фастове (оба города находятся в Киевской области).

«Белоцерковский сталепрокатный завод – это абсолютно искусственно заблокированный фракцией БЮТ в городском совете Белой Церкви проект. Та же история с компанией "Кнауф" со строительством двух заводов этой компании в городе Фастов, где выделена земля, и только искусственно судебными решениями представители фракции БЮТ блокируют начало этого проекта», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она подчеркнула, что все необходимое и в одном, и во втором проекте властями сделано. «Мы имеем абсолютно искусственную ситуацию, где существует политическая целесообразность...», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, городские власти Фастова обвиняют представителей фракции БЮТ в попытке захвата 45 га земли, отведенной под строительство заводов компании «Кнауф Инсулейшн», инвестиции в строительство которых составят около 250 млн. долл. По данным депутата Фастовского городского совета Сергея ЗИЛОВА, на участок претендуют фирмы «Штиль» (Херсон), «Риал Инвестмент» (Киев) и «Тико Лтд» (Киев). «На каждом бланке фирм одинаковая печать. По адресам этих фирм находятся частные квартиры», - сказал С.ЗИЛОВ. По его словам, представители фракции БЮТ блокируют работу «Кнауф» на этих землях путем подачи ряда исков в судебные инстанции.

8 июня Фастовский горсовет принял решение о выделении компании ООО «Кнауф Инсулейшн Украина» земельного участка площадью 45 га в промышленной зоне «Завокзалье» под строительство заводов по производству теплоизоляционных материалов, сухих строительных материалов и гипсокартона в аренду на 49 лет.

Жители Белой Церкви выступают против строительства в городе сталепрокатного завода. В частности, в рамках акций протеста они в апреле блокировали автомагистраль “Киев-Одесса”.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяла белоцерковцев, что решение о строительстве сталепрокатного завода будет приниматься только при согласии местных жителей.

В ноябре 2005 года ООО «Евро Финанс ЛТД» приобрело в ООО «Втормет» 22,2 га земли в г. Белая Церковь для строительства сталепрокатного завода мощностью 1,8 млн. тонн металлопроката.