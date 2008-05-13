Киев. 13 мая. УНИАН. Всеукраинская партия духовности и патриотизма и Всеукраинская казацкая партия подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение лидер ВПДП Анатолий ШЕВЧЕНКО и лидер ВКП Богдан ВУЙКО подписали сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил председатель ВПДП, гетман Украинского реестрового казачества А.ШЕВЧЕНКО, главной целью деятельности его организации является возрождение патриотизма и духовности среди молодежи.

По его словам, ВПДП также выступает за то, чтобы украинское государство было построено по принципам казацкой демократии. Однако, отметил А.ШЕВЧЕНКО, для этого необходимо либо иметь значительные материальные средства, либо иметь власть в своих руках. “Мы решили, что казачество должно быть представлено на всех уровнях власти, включая Верховную Раду”, – заявил он.

В свою очередь Б.ВУЙКО сообщил, что 18 января в Севастополе состоялся Учредительный съезд Всеукраинской казацкой партии, а 12 мая Министерство юстиции приняло решение о ее регистрации. После проведения учредительного съезда была достигнута договоренность о подписании Соглашения о сотрудничестве ВПДП и ВКП, в соответствии с которым партии объединят свои усилия для участия в избирательном процессе и создания политического блока.

Отвечая на вопрос журналистов, А.ШЕВЧЕНКО отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является одновременно и главным Гетманом украинского казачества, следовательно, казацкие политические структуры “обязательно будут его поддерживать”. Также он отметил, что новая политическая сила рассчитывает на поддержку военнослужащих в запасе, педагогов и представителей других профессий.