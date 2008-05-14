«Сексуальные меньшинства за юридическую и нравственную толерантность»

16 мая в 9:30 (пятница), в информационном агентстве «УНИАН» состоится пресс-конференция по случаю всемирного дня борьбы с гомофобией.

В пресс-конференции примут участие:

Денис Гоголев- руководитель Евразийского Союза геев и лесбиянок.

Василь Онопенко – председатель Евразийского Союза геев и лесбиянок (Киевское отделение).

Светлана Шпаченко – руководитель союза лесбиянок «Свобода Характера» (Киев)

Вячеслав Антонец - правозащитник

Главным участником пресс—конференции станет известный российский представитель сексуальных меньшинств Денис Гоголев. Именно он и его супруг Михаил Морозов пять лет назад стали участниками громкого скандала, когда святой отец обвенчал эту пару и был отлучен от церкви. Именно он в 2003 году баллотировался в Госдуму РФ, открыто заявив о своей ориентации. Он и сейчас продолжает активно бороться за права сексуальных меньшинств.

В ходе пресс-конференции Евразийский Союз геев и лесбиянок (Киевское отделение) обозначит ключевые позиции своей деятельности, расскажет о целях и достигнутых за время своего существования успехах, проблемах и огласит курс развития ЕСГЛ, а также поделится своими планами, так и уже реализованными проектами в Украине.

Предварительная аккредитация обязательна.

Подтвердить свое участие вы можете, отправив заявку на адрес caira@list.ru

Либо перезвонив по телефону: 8 067 233 83 97