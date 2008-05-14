Мороз представил первую пятерку СПУ на выборах в Киевсовет

Киев. 14 мая. УНИАН. В первую пятерку избирательного списка Социалистической партии Украины на выборах в Киевсовет вошли кандидат на пост мэра Николай ДАНИЛИН, Анна РУДЕНКО, Сергей ПЕТЬКО, Николай ПИНЧУК и Михаил СТЕПАНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, первую пятерку сегодня на пресс-конференции в УНИАН представил лично лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Говоря о планах киевских социалистов, в частности, Н.ДАНИЛИН, отметил, что СПУ уже подготовила проект компенсации расходов при повышении цен на коммунальные услуги. Кроме того, социалисты заявляют о своем намерении открыть социальные магазины, наценка на продукты питания в которых будет 0%.

В свою очередь А.РУДЕНКО пообещала, что в ближайшее время социалисты попытаются решить проблему жилья для учителей. Также Н.ПИНЧУК подчеркнул, что его политическая сила в случае победы на столичных выборах обновит транспортный парк, и это позволит значительно повысить качество предоставления услуг.

Социалисты также заявили о своем намерении развивать общественный транспорт, а также утвердить новую программу строительства подземных туннелей, надземных эстакад, мостов.

Еще одной задачей Н.ПИНЧУК назвал заключение прямых договоров с "Киевэнерго", "Киевгазом" и "Киевводоканалом", что даст возможность удешевить тарифы на коммунальные услуги и улучшить их качество.

Кроме этого, С.ПЕТЬКО заверил, что социалисты займутся проблемой моральной деградации общества. Он обещает сделать все для превращения Киева в культурную столицу, а для этого нужно возобновить работу детских секций.

Также М.СТЕПАНОВ заверил, что социалисты всегда будут выполнять свои обязательства и работать в рамках закона.

Помимо этого, СПУ в случае своего прохождения в Киевсовет намерена заняться введением моратория на продажу земли в городе до момента усовершенствования земельного законодательства, прекращением сплошной застройки столицы и поддержкой строительства объектов социальной сферы. В то же время, партийцы заявляют о необходимости выдачи беспроцентных кредитов на жилье для киевлян.

Как отметил О.МОРОЗ, СПУ рассчитывает набрать порядка 7% на выборах в Киевсовет.

Напомним, выборы мэра Киева и Киевского городского совета назначены на 25 мая.