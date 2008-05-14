Корпорация «Рідна Марка» расширяет свой пивной портфель новой премиальной серией «Пиво Радомишльської Пивоварні». В серию войдут 3 сорта ячменного пива из мирового фонда классики пива: Classic Pilsen Beer (классический Pilsen, который варится с использованием особого сорта хмеля), Golden Lager Beer (легкое светлое мягкое пиво) и Old Brown Beer (сорт темного пива, который варится с использования карамельного солода).

Новое пиво поступит в продажу в мае 2008 года – к началу пивного сезона и станет приятным сюрпризом для любителей и ценителей хмельного напитка. Пиво будет разливаться на одном из самых молодых и современных пивных комплексов Украины ПБК «Радомишль» относительно небольшими партиями, что позволит выдерживать классическую технологию производства пива.

Продукт также имеет свои особенности продвижения и позиционирования. Новое пиво будет конкурировать с лицензионными торговыми марками, которые представлены на украинском рынке.

«Мы считаем, что в Украине есть ресурсы (и природные и человеческие) для производства пивных продуктов, которые могут достойно конкурировать с известнейшими мировыми марками пива. Корпорация «Рідна Марка» уже доказала конкурентоспособность украинского продукта на мировом уровне. Мы варим признанное лучшим в мире пиво баварского типа (Weissbier) «Пшеничне Еталон». Этот сорт был отмечен сразу двумя золотыми медалями на всемирных конкурсах пива и сегодня успешно экспортируется в Европу» – заметила Директор по маркетингу корпорации Наталья Беликова.

Маркетологи корпорации «Рідна Марка» делают упор на эксклюзивность, натуральность, вкусовые качества и аутентичность пива новой серии. «Пиво Радомишльської Пивоварні» будет вариться относительно небольшими партиями с соблюдением классической технологии производства пива и будет продвигаться практически без рекламной кампании.

«Мы понимаем, что это достаточно рискованный ход для украинского рынка, т.к. в Украине прослеживается прямая зависимость между объемами рекламы и объемами продаж пива. Тем не менее, мы решили, что будем варить хорошее качественное пиво, а не раскручивать бренд и предоставим потребителю самому оценить наш продукт и самостоятельно сделать свой выбор» - заявил Президент корпорации «Рідна Марка» Павел Роднин.

Справка: Корпорация «Рідна Марка» была основана в Киеве в 2000 г., и является одним из самых динамично развивающихся игроков на украинских рынках соков, пива и кваса. В портфеле брендов корпорации оригинальное пшеничное пиво баварского типа «Пшеничне Еталон», мягкое «кристальное» пиво «Kristall» и классическое ячменное «Радомишль». Отдельное направление составляет ТМ «Квас Древлянський» - квас натурального брожения. Соковое направление представлено натуральными соками и нектарами «Мрія», серией морсов под ТМ «Морс Лісова Ягода» и соками с мякотью «Бон Херсон!». Производственными площадками корпорации являются OАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Радомишль», а также ООО «Плодоовощной комбинат «Херсон». В корпорацию также входят: ДП «Рідна Марка» - дочерняя дистрибуторская компания, ООО «МСТ Регион» - предприятие, управляющее соковой программой. Штат насчитывает более 1,5 тыс. человек.

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Свиридовский Ярослав

Пресс-служба

Корпорации «Рідна Марка»

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