Как разворовывают землю в Крыму

В настоящий момент в городе Севастополе сложилась критическая общественно-политическая ситуация, вызванная возмущением значительного числа горожан действиями руководства госадминистрации.

Должностные лица администрации осуществляют поддержку, либо попустительство различным юридическим лицам в завладении мошенническим путем (через заключение фиктивных договоров, и заведомо неправомерные Решения судов) государственным имуществом, которое находилось в управлении воинских частей Министерства Обороны Украины, а так же через противозаконное подписание договоров на право застройки (суперфиция) земельных участков Севастопольской зоны, отнесенных к землям обороны, запаса, землям, переданным по Международным соглашениям Российской Федерации для обслуживания нужд Черноморского флота, а так же землям Севастопольского лесоохотничьего хозяйства.

В результате указанных действий чиновников в собственность и пользова-ние различных субъектов предпринимательской деятельности незаконно было передано более 400 гектаров земли. Большинство незаконно переданных земельных участков, площади которых составляют десятки, а в некоторых случаях сотни гектаров, накладываются на зоны отдыха в прибрежной полосе Южного берега Крыма и Севастополя. Свободный доступ граждан туда будет ограничен, что ставит под угрозу срыва проведение курортного сезона. Город лишается практически единственного источника развития – земельного ресурса.

Городскому бюджету причинен, по самым скромным подсчетам, ущерб в размере более трех миллиардов грн. Напомним, бюджет города на 2008 год составляет 1,2 миллиарда гривен.

В настоящий момент УМВД Украины в г. Севастополе возбуждено пять уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, или организованной группой лиц). В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Органами прокуратуры подаются иски в апелляционные и кассационные инстанции с требованием отменить принятые, с нарушением закона решения судов первой инстанции.

Если власти Крыма пытаются в настоящий момент преодолеть последствия техногенной катастрофы, связанной с разливом нефти в Керченском проливе, то хозяйничанье «команды» городской госадминистрации в Севастополе будет иметь куда более бедственные последствия для курортного сезона и местного населения, чем разлив нефти.

Ситуация накалена до предела и является крайне социально напряженной. Понимая, что Севастополь является базой двух военных флотов, нарастание напряжения в регионе просто недопустимо. Разрешение конфликта невозможно без вмешательства высших органов власти.