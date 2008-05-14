НДП призывает все политические силы способствовать безоплатной передаче каждому киевлянину земельного участка в размере 10 соток

Киев. 14 мая. УНИАН. Кандидаты в депутаты Киевского городского совета от Народно-демократической партии призывают представителей всех политических сил присоединиться к реализации их предвыборной инициативы и способствовать безоплатной передаче каждому киевлянину земельного участка в размере 10 соток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в меморандуме, подготовленном НДП и обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

НДП считает, что все политические силы должны объединиться и принять совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления правовые, архитектурно-планировочные, организационно-имущественные меры для того, чтобы каждый гражданин, проживающий в Киеве на протяжении 2008-2009 лет, получил право собственности на земельный участок в размере 10 соток на основании безоплатной передачи из земельных ресурсов, которые принадлежат киевской городской территориальной общине.

НДП заявляет, что право собственности может быть оформлено в форме соответствующего земельного сертификата. Получить право собственности на указанные земельные участки в первую очередь должны ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры и лица, состоящие на квартирном учете. “Призываем приложить надлежащие усилия, чтобы киевляне реализовали свое право на получение принадлежащего им по закону земельного участка”, - говорится в меморандуме.

На пресс-конференции лидер НДП Людмила СУПРУН отметила, что на сегодня на призыв НДП уже отозвалась Партия зеленых Украины. Л.СУПРУН пообещала на протяжении недели информировать киевлян о том, какие еще политические силы ответили на инициативу ее партии.