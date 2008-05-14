”Трансаэро” с 15 мая вводит на своих рейсах премиальный и туристический классы обслуживания

Киев. 14 мая. УНИАН. Авиакомпания «Трансаэро» с 15 мая вводит на своих рейсах, в том числе и украинских, два новых класса обслуживания - премиальный экономический и туристический экономический классы.

Об этом сообщила генеральный директор «Трансаэро» Ольга ПЛЕШАКОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«С киевского направления компания начинает вводить новшество на своих рейсах - с 15 мая компания, планомерно развивая качество обслуживания клиентов, вводит впервые в своей истории обслуживание по трехклассной компоновке на своих направлениях - это обслуживание по бизнес-классу, по экономическому премиальному и туристическому классу», - отметила она.

До конца 2008 г. «Трансаэро» также планирует перейти на четырехклассную компоновку мест в самолетах, благодаря введению 1-го класса обслуживания, сказала О.ПЛЕШАКОВА.

По ее словам, премиальный эконом-класс является классом повышенной комфортности. Регистрацию в аэропортах его пассажиры проходят на специальных стойках, их кресла находятся в отдельном салоне, сразу же за бизнес-классом. Расстояние между креслами составляет около 90 см, при этом пассажиры получают удобства, приближенные к бизнес-классу, и улучшенное питание.

О.ПЛЕШАКОВА отметила, что премиальный эконом-класс «незначительно выше по стоимости туристического и далек, с точки зрения цены, от бизнес-класса, однако близок к нему по комфортности».

В свою очередь, главное преимущество туристического класса - доступная цена, он предназначен для пассажиров, которым важна именно доступность авиаперевозки. При этом емкость «туристических» кресел в самолете будет составлять 40-50%, отметила гендиректор компании.

Справка УНИАН. ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» начала полеты в 1991 году. «Трансаэро» является вторым крупнейшим авиаперевозчиком Российской Федерации на международных воздушных линиях.

С 1993 г. компания выполнила свой первый рейс по маршруту Москва-Киев-Москва. Авиакомпания летает в Киев, Одессу, Симферополь.

Парк «Трансаэро» состоит из 36 самолетов: 1 Ту-214, 10 Боинг-747, 10 Боинг-767 и 15 Боинг-737.

Маршрутная сеть компании охватывает 85 направлений. «Трансаэро» является единственной авиакомпанией России, выполняющей регулярные полеты в пять частей света - Европу, Азию, Америку, Африку и Австралию.

Около 85% объема пассажирских перевозок «Трансаэро» приходится на международные рейсы.

Общий пассажирооборот авиакомпании «Трансаэро» за первый квартал 2008 года увеличился на 43% - до 3,8 млрд. пасс. км, компанией перевезено 791,5 тыс. пассажиров - на 44% больше, чем за три первых месяца 2007 года).

В первом квартале 2008 года «Трансаэро» заняла второе место в авиации РФ по пассажирообороту и третье место по числу перевезенных пассажиров.