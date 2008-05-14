Компания «Трансаэро» в этом году увеличила перевозку пассажиров на украинских рейсах на 18,6% - до 30 тыс. человек

Киев. 14 мая. УНИАН. Российский авиаперевозчик «Трансаэро» за четыре месяца увеличил перевозку пассажиров на украинских рейсах на 18,6%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор компании Ольга ПЛЕШАКОВА.

Как уточнил директор по связям с общественностью компании Сергей БЫХАЛ, на рейсах между Украиной и Россией за 4 месяца было перевезено 30 тысяч пассажиров.

По словам О.ПЛЕШАКОВОЙ, таким образом, динамика перевозки пассажиров «Трансаэро» между Украиной и Россией за 4 месяца текущего года выше, чем общая динамика авиаперевозок между обеими странами, которая составляет 6-7%. В целом «Трансаэро» увеличила перевозки пассажиров на всех направлениях на 44%, отметила она.

Как сообщила О.ПЛЕШАКОВА, компания рассчитывает на увеличение частот между Россией и Украиной. В частности, по ее словам, ведутся переговоры между авиаадминистрациями обеих стран относительно увеличения количества частот «Трансаэро» между Киевом и Москвой. На сегодняшниц день компания имеет 8 частот.

«До 2001 г. «Трансаэро» летала с частотой 14 раз в неделю, потом было принято решение о перераспределении доли частот, и с тех пор мы боремся за возврат нам 6 частот», - сообщила она.

По данным О.ПЛЕШАКОВОЙ, кроме того, «Трансаэро» активно увеличивает частоты в южном направлении. В частности, с третьего июня "Трансаэро" переходит на ежедневные рейсы в Одессу, 7 раз в неделю, тогда как до этого частота рейсов составляла 5 раз в неделю.

В то же время, отметила гендиректор, компания не планирует развивать новые направления в Украину, поскольку ее стратегией развития являются дальнемагистральные направления. В частности, в конце апреля был открыт рейс Санкт-Петербург - Токио, с 27 июня компания начинает полеты из Москвы во Владивосток.

В то же время, по словам О.ПЛЕШАКОВОЙ, новые рейсы будут максимально удобными для стыковки с украинскими.

Справка УНИАН. ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» начала полеты в 1991 году. С 1993 г. компания выполнила свой первый рейс по маршруту Москва-Киев-Москва. В настоящее время компания выполняет полеты в украинские города Киев, Одесса и Симферополь.