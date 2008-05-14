Украинцы не готовы платить больше за железнодорожные билеты – исследование

Киев. 14 мая. УНИАН. Украинцы не готовы платить больше за железнодорожные билеты. Это вывод следует из исследования, которое сегодня презентовал на пресс-конференции в УНИАН консорциум «Менеджмент консалтинг групп» (МКГ).

По словам социолога консорциума МКГ Анатолия МЕЛЬНИЧУКА, главной целью исследования было выяснить соотношение существующего уровня цен и качества пассажирских перевозок в поездах.

В ходе исследования по телефону было опрошено 1200 человек в 25 областях, а также в Киеве и Симферополе.

Выяснилось, что почти четверть (23,3%) опрошенных не готовы платить больше за поездву в поезде ни при каких условиях, 31,8% респондентов согласились бы платить больше, но при условии улучшения технического состояния вагонов, 26,1% - только при условии улучшения уровня обслуживания пассажиров, немногим больше 20% - при условии улучшения материального обеспечения «Укрзализныци» (постельное белье и т.п.).

При этом половина опрошенных считает, что на улучшение сервиса необходимо значительно увеличить расходы, 38% считают, что расходы можно увеличить незначительно, 13% считают, что дополнительные расходы для улучшения сервиса вообще не нужны.

В то же время, только 6,4% опрошенных готовы платить больше за билеты для улучшения сервиса, больше половины (54,7%) респондентов считают, что улучшать сервис нужно за счет государственных средств.

По словам руководителя аналитической группы консорциума МКГ Дмитрия ПОДТУРКИНА, государству необходимо искать альтернативные источники улучшения качества пассажирских перевозок, поскольку для многих граждан цены на билеты являются максимальными.

«Очень важна цифра 23,3% - это те, кто не готов платить больше ни при каких условиях», - подчеркнул он. По мнению аналитика, это подтверждает социальную функцию, которую должна выполнять «Укрзализныця». Дальнейшее повышение цен может привести к тому, что пассажир "уйдет от «Укрзализныци», особенно учитывая появление на рынке авиаперевозчиков-дискаунтеров".

Как сообщил Д.ПОДТУРКИН, следующее исследование МКГ планирует провести относительно транзитных грузоперевозок.

Напомним, данное исследование МКГ является четвертым, три предыдущих также касались пассажирских железнодорожных перевозок.