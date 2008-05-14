Севастопольский горсовет призывает руководство государства обратить внимание на правомерность выделения земли в городе

Киев. 14 мая. УНИАН. Депутаты Севастопольского горсовета от имени жителей города призывают Президента Украины, премьер-министра, Верховную Раду, СБУ, МВД, Генеральную прокуратуру обратить внимание на выделение земельных участков в Севастополе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ.

По его словам, начиная с ноября прошлого года, в горсовет стала поступать информация о незаконном выделении коммерческим структурам земельных участков в городе и прибрежной зоне.

В.САРАТОВ заявил, что должностные лица Севастопольской городской госадминистрации при поддержке или попустительстве предоставляют возможность юридическим лицам посредством фиктивных договоров и неправомерных решений судов завладевать государственным имуществом, которое находилось в управлении Министерства обороны Украины. Кроме того, таким же путем им предоставляется право застройки земельных участков в городской зоне, отнесенной к землям обороны, запаса или переданным России по международным соглашениям для обслуживания Черноморского флота.

В результате таких действий чиновников, подчеркнул В.САРАТОВ, в пользование предпринимателей незаконно передано более 400 га севастопольской земли, что причинило городскому бюджету убытки в сумме более 3 млрд. грн.

В.САРАТОВ также отметил, что депутаты горсовета уже обращались по данной проблеме к высшим должностным лицам страны, но "пока действенных мер не принимается". Он считает, что такое отношение центральной власти к этой проблеме спровоцирует обострение политической напряженности в городе.

Отвечая на один из вопросов журналистов, В.САРАТОВ отметил, что "дестабилизация, которую вносит в городе команда Сергея КУНИЦИНА, - в десятки раз больше, чем заявления Юрия ЛУЖКОВА" (относительно статуса Севастополя - УНИАН).

Также депутат напомнил, что на 25 мая в Севастополе запланировано проведение референдума о недоверии горадминистрации. "У нас все готово к его проведению. Думаю, у судов хватит мудрости в последний момент не сорвать его - мы идем (в подготовке к референдуму) строго по букве закона", - подчеркнул В.САРАТОВ.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции народный депутат от фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО проинформировал, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств относительно нарушения Конституции и законодательства Севастопольской городской государственной администрацией, другими органами власти в сфере земельных отношений.

При этом В.САРАТОВ выразил убеждение, что решение данной проблемы в Севастополе "невозможно без вмешательства высших органов власти".

Как сообщал УНИАН, председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦИН отвераг обвинения горсовета в незаконной передаче земельных участков коммерческим предприятиям.

По результатам проверок, проведенных после обращений Севастопольского горсовета относительно законности оформления прав пользования земельными участками в административных границах города, следственным управлением УМВД Украины в городе Севастополе возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной передачи 189 га земли на сумму 317 млн. 659 тыс. грн.