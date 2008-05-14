Крымские татары просят Ющенко защитить их конституционные права на получение земли для строительства жилья

Киев. 14 мая. УНИАН. Представители крымских татар обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой о защите их конституционных прав на получение земельных участков для строительства индивидуального жилья.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН. Соответствующее обращение зачитал член общественного объединения «Авдет» Нариман ПОТЕЛОВ.

В документе говорится о том, что в Крыму не выполняются указы Президента Украины и постановления правительства, которые направлены на решение вопросов о выделение земли для депортированных.

«Грубо нарушая Конституцию Украины, нас лишают самых элементарных прав - права на землю, на собственное жилье, даже права на протест, даже права на защиту», - заявляют крымские татары.

Н.ПОТЕЛОВ сказал, что зачастую суды выносят решения о запрещении крымским татарам проводить акции протеста с целью привлечения внимания «на несправедливое распределение земельных участков под индивидуальное строительство».

В обращение сообщается, что «по итогам комплексных проверок 2005-2006 года оказалось, что за 15 лет исполнительная власть и местное самоуправление Крыма приняли более 100 тысяч решений о выделении земли, причем свыше 30 тысяч решений было принято за последние два года».

«За это время сотни гектаров крымской земли незаконно были переданы различным фирмам и частным лицам не только Днепропетровска, но и соседней России, вместе с тем рядовым гражданам полуострова, вопреки Конституции Украины, отказывают в выделении земли даже для строительства индивидуального жилья», - сказано в обращении крымских татар.

Присутствующий на пресс-конференции член общественного объединения «Авдет» Дилявер РЕШИТОВ сообщил, что крымские татары уже 11 дней подряд проводят акцию протеста около Секретариата Президента Украины в знак протеста против незаконного распределения земли в Крыму, привлечения внимания властей к их проблемам. По его словам, в Крыму игнорируются права граждан всех национальностей на получение земли.

Член общественного объединения «Авдет» Ришат СЕЙДАЛИЕВ сообщил, что 18 мая, в День памяти жертв депортации в Украине будут отслужены поминальные молебны «по всем жертвам насильственного выселения, геноцида крымско-татарского народа». По его словам, такие молебны будут отслужены в разных городах, в том числе в Киеве на Майдане Независимости, в Симферополе, а также в странах, где компактно проживают крымские татары: в Турции, США, Румынии и странах Западной Европы.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины издал Указ «О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения права граждан, проживающих на территории Автономной Республики Крым, на землю».

Согласно документу, Кабинету Министров Президент поручил принять безотлагательные меры по решению проблемных вопросов, которые возникают во время приобретения гражданами, проживающими на территории Крыма, права на землю, для чего, в частности, создать в недельный срок соответствующую комиссию.

Совету министров Крыма В.ЮЩЕНКО поручил разработать и утвердить программу предоставления гражданам из числа депортированных по национальному признаку и их потомкам земельных участков.

Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой Украины глава государства поручил осуществить безотлагательные меры, направленные на выявление правонарушений в сфере приобретения и реализации гражданами, проживающими в автономии, права на землю.