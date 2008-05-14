Кандидат на должность мэра Киева Галака считает, что выборы в Украине превратились в «национальный спорт»

Киев. 14 мая. УНИАН. Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, кандидат на должность Киевского городского председателя Александр ГАЛАКА считает, что выборы в Украине превратились в «национальный спорт».

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«По моему мнению, по мнению обычного киевлянина, выборы в Украине превратились в национальный спорт, в котором есть зрители и игроки. Притом, что игроков – не больше 1 тыс. человек: 450 депутатов и представители Кабмина и Секретариата Президента», - сказал А.ГАЛАКА напомнив, что с 2004 года выборы в Украине проходят практически ежегодно.

По его словам, с одной стороны это смешно, а с другой – трагикомически, поскольку в ситуации перманентного политического кризиса и отсутствия экономической стабильности Украина потеряла позитивный имидж.

Он считает, что именно из-за этого «национального спорта» ни один серьезный инвестор не будет вкладывать средства в Украину.

А.ГАЛАКА заметил, что решил баллотироваться на должность мэра столицы, поскольку сам является киевлянином и его дети и родственники живут в этом городе, поэтому ему не безразлично, что происходит в Киеве. Он отметил, что имеет достаточный уровень профессиональных знаний для управления городом.

По словам А.ГАЛАКИ, сейчас многие политики баллотируются на эту должность, они критикуют друг друга, но ни один из них не способен организовать, контролировать выполнение необходимых задач, а затем отвечать за свою работу.

Он подчеркнул, что долго занимал высокие должности в органах власти и довольно известный среди государственных служащих, поэтому рассчитывает, что за него проголосует именно эта категория избирателей.

А.ГАЛАКА также сообщил, что его предвыборная программа состоит из трех блоков: социально-политического, коммунального и безопасности.

В частности, он считает, что будущий мэр столицы должен сосредоточиться на обеспечении нормальных условий жизни для людей преклонных лет, создать условия для развития молодежи, бороться с распространением наркотиков и алкоголизма.

Кроме того, по мнению А.ГАЛАКИ, в Киеве необходимо решать жилищную проблему для очередников, ввести систему принятия прозрачных решений и введения прозрачных тарифов на коммунальные услуги.

В то же время, кандидат в мэры столицы отметил, что главной задачей в столице и в Украине в целом является борьба с коррупцией.

«Не преодолев коррупцию в обществе, нет никакой перспективы развиваться», - считает он.

А.ГАЛАКА также отметил, что финансирует свою предвыборную кампанию преимущественно за собственные средства.

Справка УНИАН. А.ГАЛАКА возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины с 2003 года. В январе текущего года Президент Украины освободил А.ГАЛАКУ от этой должности.