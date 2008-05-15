Полученные медиками Киева к Пасхе надбавки по 1 тыс. грн. являются муниципальной доплатой за три месяца - КГГА

Киев. 15 мая. УНИАН. Средства в сумме 1 тыс. грн., которые получили медики к Пасхе, являются единовременной выплатой 50-процентной ежемесячной столичной доплаты им за первый квартал 2008 года, предусмотренной бюджетом Киева на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое объяснение дала заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, кандидат в депутаты Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, комментируя заявления отдельных экспертов и политиков, что доплаты медицинским работникам в мае осуществляются за счет средств, предусмотренных для выплаты им зарплаты во втором полугодии, И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала: "Тысяча гривен, которая шла на Пасху, – это 50% надбавки за январь, 50% - за март и 30% - за февраль”.

В целом, по ее пояснению, в бюджете на этот год заложены ежемесячные надбавки медикам в размере 50% от должностного оклада. Но из-за того, что бюджет был принят в январе и не хватило времени на оформление и подготовку соответствующих финансовых справок, за январь медики эти доплаты не получили. В феврале, по ее словам, поскольку было еще начало года и не было достаточно поступлений в бюджет, медики получили только 20% от запланированных 50%. “В марте, когда стабилизировалась финансовая ситуация, мы решили, что за январь – 50%, за февраль – 30% и март – 50%, чтобы люди единоразово получили в апреле”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

При этом она выразила надежду, что “с мая медработники будут получать 50% столичной надбавки, как и в прошлом году, ежемесячно”.

О второй очереди майских доплат медикам столицы она на пресс-конференции ничего не сказала.

Как сообщал УНИАН, депутат Киевсовета Анатолий КОВАЛЕНКО в начале мая заявил, что в соответствии с распоряжением городской власти медицинским работникам к Пасхе предусмотрена выплата надбавки в размере 1 тыс. грн., такую же сумму запланировано выплатить медикам и ко Дню Киева. По его словам, надбавки к зарплатам выплачивают медикам Киева за средства, предусмотренные для них в бюджете города на IV квартал.

Немного позже свое заявление по поводу надбавок распространил директор аналитическо-исследовательского центра “Институт города” Александр СЕРГИЕНКО. Он заявил об угрозе неполучения столичными медиками зарплаты после выборов в Киеве.

Он сообщил, что 4 апреля Главное управление здравоохранения Киева издало приказ №148, в котором «рекомендовало» руководителям больниц и поликлиник выплатить своим работникам по 1 тыс. грн. «за счет экономии фонда заработной платы на 2008 год».

“Поскольку никакой экономии для премирования в масштабах города не хватит, то руководство медучреждений выплатило средства просто из фонда заработной платы”, - утверждает А.СЕРГИЕНКО.

Он сообщил о письме в ГУ здравоохранения с требованием «предоставить расчет средств» для осуществления еще одной выплаты медикам ко Дню Киева.

«Фактически КГГА покупает голоса медиков за счет самих медиков. Все выплаты осуществляются из зарплат последующих месяцев”, - заявил А.СЕРГИЕНКО.