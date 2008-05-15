Кильчицкая заявляет об угрозах в ее адрес после обнародования информации о скандальных застройщиках в Киеве

Киев. 15 мая. УНИАН. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации, кандидат в депутаты Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет о телефонных угрозах неизвестных лиц из-за обнародования ею информации о скандальных застройщиках в Киеве.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Перед Пасхальными праздниками ко мне поступил 1 звонок, на который я не обратила внимания. Но два дня назад на мои мобильные телефоны поступило два звонка по поводу того, чтобы я прекратила давать информацию о застройщиках, которые имеют отношение к депутатам Верховной Рады от различных политических сил, в том числе и по Пейзажной аллее. Я успела сказать, что я обнародую информацию об этих звонках, что я сегодня и делаю”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Комментируя судебное решение относительно Пейзажной аллеи, она подчеркнула, что Окружной административный суд Киева не нашел в ее заявлениях неправдивой информации: “Есть решение Окружного админсуда, который четко сказал, что в моих действиях не было каких-либо неправомерных или некорректных заявлений”. В то же время она отметила: “А непричастность к строительству на Пейзажной аллее ТУРЧИНОВА этот суд не устанавливал. Он только сказал, что недостаточно материалов для этого доказательства”.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, у нее есть ряд решений Киевсовета, принятых в период с 2002 г. по 2004 г., относительно скандальных землеотводов как для депутатов от БЮТ, так и тех, кто сейчас входит в Блок Кличко.

“Меня не интересует, какие будут еще иски в отношении меня и предупреждения мне. Как кандидату в депутаты мне интереснее работать в команде ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она также обратила внимание, что в последнее время участились провокации в отношении команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, отдельных ее членов и конкретно - лидера Блока. “И нас предупреждают, что провокации в последнюю неделю, а подтверждением этому являются и вчерашние действия по отношению к Киевскому городскому председателю, в последние 10 дней перед выборами будут очень большими”, - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.