Блок Литвина подаст иски к СМИ за использование “черного” пиара - Пилипишин

Киев. 15 мая. УНИАН. Блок Литвина планирует сегодня подать иски к СМИ за использование “черного” пиара.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН кандидат на должность Киевского городского председателя Виктор ПИЛИПИШИН.

“Сегодня будут поданы иски к каждому медиа-ресурсу в размере 10 млн. грн. от меня лично и от Блока Литвина”, - сказал он.

По словам В.ПИЛИПИШИНА, полученные по судебным искам деньги будут направлены на строительство детских центров в Шевченковском районе. Он напомнил, что на строительство таких центров нужно около 200 млн. грн.

“Думаю, что мы покажем пример, как нужно эффективно использовать средства, если школа и общество определенных политиков и бизнесменов не воспитали, то мы будем их воспитывать в судебном порядке”, - сказал он.

На уточняющий вопрос, сколько именно исков планируется подать, В.ПИЛИПИШИН ответил: ”Сейчас юристы считают. Думаю, что подадим столько, сколько нужно для строительства детских центров в Шевченковском районе”. В частности, планируется подать иски к “Мьюзик-радио”, “Душевному радио”.

В.ПИЛИПИШИН также сообщил, что он обратился к кандидатам на должность мэра Киева с предложением провести дебаты, чтобы киевляне могли получить объективную информацию о кандидатах. По его словам, на сегодняшний день ответов от кандидатов он не получил. В то же время В.ПИЛИПИШИН считает, что он получил ответы в виде надписей на заборах, роликов на радио, комментариев на телевидении, комментариев в прессе”.

“Я так понимаю, что мои конкуренты, которые понаписывали много хороших программ и которые никак не могут их выучить на память, чтобы выйти на дебаты, сегодня дали мне ответ на заборах и в негативных репортажах на телевидении”, - сказал он.

В.ПИЛИПИШИН отметил, что если сегодня этих политиков и кандидатов, которые используют “черный” пиар, не остановить, то они после 25 мая придут в киевскую власть“ и так городом будут руководить”.

В.ПИЛИПИШИН также отметил, что проблема воспитания, в частности, дошкольного очень актуальна сегодня, и поэтому Блок Литвина ставит себе задачу - комплексно подойти к развитию такого образования в Шевченковском районе.

В.ПИЛИПИШИН сообщил, что в прошлом году его политической силе удалось вернуть в собственность района два детских садика, в отношении третьего детского садика “еще идет судебная борьба”. Он отметил, что за последние годы в Киеве было продано 72 детских садика, а построено только 7, из которых 5 - коммерческие.

По его словам, сегодня городу не хватает около 300 детских садов, обеспеченность детскими садами составляет 66%. Свыше 30 тыс. детей находятся вне границ воспитания в детских садиках, что, по убеждению В.ПИЛИПИШИНА, является очень серьезной проблемой.