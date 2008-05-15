Луценко предлагает Черновецкому провести дебаты в прямом телеэфире

Киев. 15 мая. УНИАН. Лидер гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО предлагает действующему мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ провести дебаты в прямом телеэфире.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я лично готов в прямом эфире, например «5 канала», провести с господином ЧЕРНОВЕЦКИМ «разъяснительную работу», дебаты и представить свое виденье ситуации в Киеве. Если господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответственный человек, он согласится», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО