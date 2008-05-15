Луценко предлагает денежное вознаграждение за информацию о центрах по выплате поощрений кандидатами в мэры Киева

Киев. 15 мая. УНИАН. Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО «как гражданин» предлагает вознаграждение в 500 грн. за информацию о расположении центра выплаты поощрений при голосовании за того или другого кандидата или политической силы на киевских выборах.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, недавно сотрудники милиции задержали три группы граждан, которые предлагала киевлянам и давали средства за голосование за одного из политиков. В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что как министр внутренних дел он дал «четкое указание максимально сконцентрировать внимание на фактах подкупа избирателей».

При этом он заверил, что милиция обеспечит во время выборов в столице честное волеизъявление при голосовании на избирательных участках, а все остальное (подсчет голосов), по его убеждению, зависят от честности сотрудников, которые будут работать в составе избирательных комиссий.