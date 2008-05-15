Луценко не собирается оспаривать результаты выборов в Киеве, какими бы они ни были

Киев. 15 мая. УНИАН. Лидер Гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не собирается оспаривать результаты выборов в Киеве, какими бы они ни были.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я лично не собираюсь втягиваться в процесс признания или непризнания результатов выборов. Судиться не буду», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, обращаясь к избирателям, он призвал их не распылять свои голоса, голосуя за те или иные политические силы, которые идут в Киевсовет, а наоборот, проголосовать за три наибольшие политические силы, «не имеющие отношения к ЧЕРНОВЕЦКОМУ». По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, такими силами является БЮТ, Блок Виталия Кличко и блок НУ-НС, избирательный список которого в Киевсовет он возглавляет.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что в случае избрания его депутатом Киевсовета, он будет продолжать деятельность в должности министра внутренних дел и также будет посещать все сессии Киевсовета.