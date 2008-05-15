Кандидаты от НУ-НС в депутаты Киевсовета переходят в активную предвыборную фазу - Луценко

Киев. 15 мая. УНИАН. Лидер Гражданского движения «Народная самооборона», первый номер в списке НУ-НС на выборах в Киевсовет Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в последние 10 дней, которые остаются до столичных выборов (25 мая) возглавляемая им политическая сила переходит в активную предвыборную фазу.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, последующие 10 дней «мы будем проводить мобилизационные мероприятия». При этом он заметил, что кандидаты от НУ-НС планируют делать все от них зависящее законными путями, «чтобы ЧЕРНОВЕЦКИЙ не стал мэром Киева».

Также Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что в случае избрания представителей НУ-НС в Киевсовет, «мы готовы контролировать деятельность каждой политической силы (в Киевсовете), мы готовы к функциям народного контролера».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, НУ-НС разработал программу развития Киева до 2020 года, и она передана для ознакомления и подписания в БЮТ, после чего с этой программой могут ознакомиться Блок Виталия Кличко и другие демократические силы.

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня необходимо существенно откорректировать закон о столице, в первую очередь, в контексте разграничения полномочий городского председателя и председателя городского совета. По его словам, сегодня столичный мэр фактически объединяет в себе полномочия «Президента, премьер-министра и спикера, а это не позволяет киевлянам осуществлять контроль над своими избранниками».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, Киеву необходимо иметь четкий генеральный план развития, поскольку без него город будет развиваться хаотически.

Также он сообщил, что разработанная программа предусматривает инвентаризацию ранее проданной земли, изъятие незаконно проданных земельных участков, временный мораторий на продажу земли. Кроме того, программой предусмотрено сохранение и восстановление старой части города, развитие транспортной инфраструктуры и т. п.