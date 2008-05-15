Финансирование Программы выполнения в этом году Киевом функций столицы составит почти 1,7 млрд. грн. – депутат Бондаренко

Киев. 15 мая. УНИАН. Финансирование Программы выполнения в 2008 году Киевом функций столицы Украины, которая была утверждена вчера Кабинетом министров, составит 1,696 млрд. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины, кандидат в депутаты Киевсовета от БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО.

По его словам, из этих средств 350 млн. грн. будет выделено на финансирование социальных программ. В частности, медикам, которых в Киеве насчитывается около 90 тысяч человек, будет выделена доплата к отпускным на уровне 1 тыс. грн. на оздоровление.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что доплата к заработной плате учителей составит 300 грн. Также по решению Кабинету министров около 700 тысяч пенсионеров столицы получат доплату к пенсии на уровне 200 грн.

Для реализации вышеуказанной программы в транспортной и других хозяйственных сферах города правительство выделило 1,345 млрд. грн. В частности, на реконструкцию НСК «Олимпийский» в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года выделено 300 млн. грн.

На реализацию проекта по использованию окружной железной дороги вокруг Киева для перевозки пассажиров электричками правительство выделило 100 млн. грн. Также выделены средства для строительства транспортных развязок на Ленинградской и Московской площадях.

По словам народного депутата, все эти средства будут выделены на протяжении 2008 года.