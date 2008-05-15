Телеканал ICTV в день выборов в Киеве обнародует данные экзит-пула

Киев. 15 мая. УНИАН. Телеканал ICTV в день выборов мэра Киева и депутатов Киевского городского совета 25 мая обнародует данные экзит-пула.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН генеральный директор ICTV Александр БОГУЦКИЙ.

По его словам, телеканал заказал опрос на выходе с избирательных участков ведущим социологическим компаниям: Киевскому международному институту социологии (КМИС) в сотрудничестве с фондом "Демократические инициативы" и привлечением к полевому этапу “Бюро статистического анализа”.

А.БОГУЦКИЙ сообщил, что после обнародования результатов экзит-пула в эфире ICTV в 22.00 в специальном выпуске программы “Факты”, они сразу станут доступными для ознакомления на интернет-сайте телекомпании: www.ictv.ua

Телеканал также готов предоставить результаты исследований всем заинтересованным украинским и зарубежным СМИ с условием ссылки на заказчика и организатора опроса. А.БОГУЦКИЙ заверил, что телеканал предоставит возможность всем заинтересованным масс-медиа бесплатно получить результаты экзит-пула.

“Мы считаем, что в то время, когда так много различных социологических служб и разных цифр, наши зрители заслуживают получить информацию из источников, которым можно доверять”, - сказал А.БОГУЦКИЙ.

В свою очередь, генеральный директор КМИС Владимир ПАНИОТТО сообщил, что в рамках экзит-пула будет опрошено 10 тысяч избирателей на 100 избирательных участках Киева.

По его словам, планируется привлечь 200 интервьюеров, и таким образом данный экзит-пул станет самым масштабным среди всех, которые проводили раньше в Киеве.

Опросы начнут с открытием избирательных участков в 8.00 и завершат в 20.00, чтобы успеть обработать результаты. Погрешность выборки будет составлять не более 2% (без учета дизайн-эффекта).

В.ПАНИОТТО отметил, что цель этого экзит-пула - получить максимально достоверные и объективные данные о волеизъявлении киевлян и поддержать прозрачные, свободные и демократические выборы.

По его словам, социологические исследования, которые сегодня печатаются в прессе, имеют большую погрешность, или вообще создается впечатление, что их просто “нарисовали”.