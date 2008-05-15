Компания «Центр обслуживания мобильных платежей» начала коммерческую эксплуатацию системы «BANK-O-PHONE

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Киев. 15 мая. УНИАН. Сегодня компания «Центр обслуживания мобильных платежей» начала коммерческую эксплуатацию системы под ТМ «BANK-O-PHONE».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления компании Павел ГУБИН.

Он отметил, что на сегодняшний день эта услуга является «уникальной на украинском рынке». Представленные сейчас на украинском рынке услуги мобильного банкинга носят информационный характер - клиент может получить информацию о своем счете и др.

«В нашей же системе речь идет о полноценном управлении», - пояснил П.ГУБИН, добавив, что клиент может оплатить коммунальные и иные услуги, гасить кредиты, осуществлять покупки в Интернете и др.

По словам П.ГУБИНА, технической основой является специальная SMS-карта с банковским апплетом, которая будет выдаваться клиентам тех или иных банков. Договоры уже заключены с 8 банками Украины, среди них – "Укргазбанк", "Форум" и другие. К концу года компания планирует заключить соглашения с 25-ю банками.

Он также сообщил, что в настоящее время клиенты могут подключиться к системе мобильного банкинга в Киеве, Одессе, в ближайшее время это можно будет сделать в Луганске, Днепропетровске и Донецке, а к концу 2008 года к услуге будут подключены все города-миллионники Украины.

По словам П.ГУБИНА, услуга мобильного банкинга будет доступна с телефонов всех украинских мобильных операторов. Компания планирует набрать к концу 2008 года около 300 тыс. клиентов.

П.ГУБИН не назвал сумму средств, направленных в проект, отметив лишь, что «речь идет о достаточно больших инвестициях».

Справка УНИАН. «BANK-O-PHONE» - современная услуга, позволяющая клиенту управлять банковским счетом с мобильного телефона: каждый клиент сможет распоряжаться своими деньгами при помощи телефона 24 часа в сутки и производить оплату личных счетов, даже находясь за пределами Украины.

Услуга оплаты через мобильный телефон уже успешно зарекомендовала себя в таких странах, как Япония и Южная Корея. В Европе этот сервис также пользуется большой популярностью, ежегодно количество абонентов данной услуги увеличивается на 100%.

ЗАО "Центр обслуживания мобильных платежей" создано в 2005 году, является процессинговым центром мобильного банкинга в Украине. Сотрудничает по внедрению данного сервиса с Национальным банком Украины.