Киев. 15 мая. УНИАН. Во Львове 31 мая и 1 июня пройдет первый рок-фестиваль "Stare Misto".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из организаторов фестиваля, директор по маркетингу "Первого частного пивоваренного завода" Максим ВАСИЛЬЕВ.

Он подчеркнул, что львовяне и гости города под открытым небом смогут услышать самые лучшие рок-групы. В частности, 31 мая будет более этно-роковый день, зрители смогут услышать украинские "Вопли Видоплясова", молдавские "Zdob Zi Zdub" и белорусские "Пиво вдвоем" и фрик-кабарэ-бенд "Серебряная свадьба". На следующий день, 1 мая, будет звучать рок-н-ролл и поп-рок и будут выступать "Океан Эльзы", "Esthetic Eduсation" и "С.К.А.Й".

По его словам, чтобы выяснить, кого именно хотят услышать жители Львова, организаторы даже провели специальное маркетинговое исследование.

"Согласно с этим исследованием, те группы, которые будут выступать, на 90% совпадают с ожиданиями и вкусами львовян», - сказал М.ВАСИЛЬЕВ, добавив, что фестиваль будет проходить возле Монумента славы.

По его словам, концепция Львовского рок-фестиваля предполагает выступление групп, которые работают в самых разных стилях, но к каждой из них выдвигаются определенные требование. В частности, участие могут принимать только приглашенные музыкальные коллективы, музыканты должны выступать в живую, каждая команда должна отработать 1-2 часовую программу, все приглашенные группы смогут исполнять те песни, которые они сами выберут.

М.ВАСИЛЬЕВ добавил, что ожидается, что фестиваль "Stare Misto" в течение двух дней посетит 80-100 тыс. человек.

Он отметил, что первый фестиваль будет бесплатным.

Он также подчеркнул, что целью проекта является создание ежегодного международного фестиваля качественной современной музыки в формате «open air». По его словам, местом провидение выбран именно Львов с точки зрения его привлекательности как популярного для украинских и европейских туристов.

Стоимость проекта составляет около 200 тыс. дол.