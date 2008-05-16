Чистота «Союз-Виктан Классик» покорила Европу

На международном дегустационном конкурсе «UNITED VODKA-2008» победу одержала водка «Союз-Виктан Классик» - дала результат новая система фильтрации.

Подведены итоги наиболее престижного в Европе дегустационного конкурса «UNITED VODKA-2008», который проводился во время Каннского кинофестиваля. В этом году в конкурсе приняло участие более 50 водочных брендов мира.

В алкогольной группе «Водка» золотую медаль завоевала водка «Союз-Виктан Классик», покорившая жюри уникальной чистотой. Высокое признание профессионалов «Союз-Виктан Классик» получил неслучайно. Технологи компании связывают это с внедрением в течение 2006-2007 гг. собственного «ноу-хау» - единственной в Украине системы обработки водки комплексом драгоценных природных металлов и минералов.

В состав международного жюри, которое оценивало качество алкогольной продукции, вошли авторитетные технологи водочного производства с тридцатилетним стажем, а также молодые специалисты: бармены и менеджеры лучших пятизвездочных отелей Бельгии и Голландии.

На торжественной церемонии награждения победителей конкурса «UNITED VODKA-2008» традиционно собрались производители и импортеры алкогольных напитков, знаменитые актеры, режиссеры, пресса и зрители со всего мира.

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