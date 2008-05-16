Чистота «Союз-Виктан Классик» покорила Европу
На международном дегустационном конкурсе «UNITED VODKA-2008» победу одержала водка «Союз-Виктан Классик» - дала результат новая система фильтрации.
Подведены итоги наиболее престижного в Европе дегустационного конкурса «UNITED VODKA-2008», который проводился во время Каннского кинофестиваля. В этом году в конкурсе приняло участие более 50 водочных брендов мира.
В алкогольной группе «Водка» золотую медаль завоевала водка «Союз-Виктан Классик», покорившая жюри уникальной чистотой. Высокое признание профессионалов «Союз-Виктан Классик» получил неслучайно. Технологи компании связывают это с внедрением в течение 2006-2007 гг. собственного «ноу-хау» - единственной в Украине системы обработки водки комплексом драгоценных природных металлов и минералов.
В состав международного жюри, которое оценивало качество алкогольной продукции, вошли авторитетные технологи водочного производства с тридцатилетним стажем, а также молодые специалисты: бармены и менеджеры лучших пятизвездочных отелей Бельгии и Голландии.
На торжественной церемонии награждения победителей конкурса «UNITED VODKA-2008» традиционно собрались производители и импортеры алкогольных напитков, знаменитые актеры, режиссеры, пресса и зрители со всего мира.
Справка:
«Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан». Предприятие основано в 1994 году на этапе формирования украинского алкогольного рынка. Основное производство сосредоточено в Крыму, на одном из крупнейших в Европе алкогольных заводов, открытом в 2000-ом году. Компания первой в отрасли, внедрила международный стандарт качества ISO 9001 и международный стандарт безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005. В 2008 году, одной из первых в Украине, компания внедрила экологический сертификат ISO 14001, гарантирующий чистоту напитков и безопасность производства для окружающей среды. Основной бизнес компании - производство и дистрибьюция алкогольных напитков. В ассортименте водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании коньяки ТМ «Коктебель», вина ТМ «Коктебель» и ТМ «Винодел», игристые вина ТМ «Союз-Виктан», слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer». Компания обладает собственной системой дистрибьюции, которая гарантирует оригинальность напитков и своевременную доставку. Дистрибьюционная сеть одна из крупнейших в Украине - насчитывает 29 филиалов и напрямую сотрудничает с торговыми точками, обеспечивающими 95% национальных продаж алкоголя.
Предприятие основано в 1994 году на этапе формирования украинского алкогольного рынка. Основное производство сосредоточено в Крыму, на одном из крупнейших в Европе алкогольных заводов, открытом в 2000-ом году. Компания первой в отрасли, внедрила международный стандарт качества ISO 9001 и международный стандарт безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005. В 2008 году, одной из первых в Украине, компания внедрила экологический сертификат ISO 14001, гарантирующий чистоту напитков и безопасность производства для окружающей среды.
Основной бизнес компании - производство и дистрибьюция алкогольных напитков. В ассортименте водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании коньяки ТМ «Коктебель», вина ТМ «Коктебель» и ТМ «Винодел», игристые вина ТМ «Союз-Виктан», слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».
Компания обладает собственной системой дистрибьюции, которая гарантирует оригинальность напитков и своевременную доставку. Дистрибьюционная сеть одна из крупнейших в Украине - насчитывает 29 филиалов и напрямую сотрудничает с торговыми точками, обеспечивающими 95% национальных продаж алкоголя.