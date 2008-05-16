24-25 мая украинская гоночная команда примет участие в одной из самых известных гонок мира «24 часа Нюрбургринга»

Киев. 16 мая. УНИАН. 24 и 25 мая украинская гоночная команда Racing TLM Ukraine Team примет участие в одной из самых известных, сложных и опасных кольцевых гонок мира «24 часа Нюрбургринга» (в Германии).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из пилотов команды Алексей МОЧАНОВ. Он представил журналистам членов команды, которые также приняли участие в работе пресс-конференции: чемпиона Украины и прошлогоднего победителя «24 часов Нюрбургринга» Андрея КРУГЛИКА, опытного гонщика Александра САЛЮКА и одного из самых быстрых бизнес-пилотов Владимира КОНДРАТЕНКА.

А,МОЧАНОВ отметил, что впервые в гонке «Нюрбургринга» примет участие команда, полностью сформированная из украинских гонщиков. По его словам, этот проект готовился на протяжении года.

А.МОЧАНОВ сообщил, что «24 часа Нюрбургринга» - один из самых массовых по количеству участников суточных марафонов Мировой автомобильной федерации. На этой гонке традиционно собирается от 200 до 230 автомобилей на старте (230 машин - максимальная емкость трассы). Проходит она на трассе протяженностью 26 км. Дороги построены в 1927 г. В этом году будет происходить 37-я по счету суточная гонка на этой трассе. В заявочном листе, по словам гонщика, уже заявлены 230 машин для старта и еще 70 – находятся в листе «ожидания, которые ждут, что возникнут проблемы при регистрации у кого-то из тех, кто подал заявку раньше, и их заменят».

Участвовать в гонке наша команда будет на «Форде Фиеста» с мотором 1,6 мощностью 173 лошадиных силы. Машин такого класса, по словам А.МОЧАНОВА, в гонке обычно представлено до 20.

В тоже время, как рассказал пилот, на «Нюрбургринге» в этом году они будут ни единственными представителями Украины. «В абсолютном зачете очень серьезно будет выступать украинско-российский экипаж, который сейчас возглавляет список ТОР-20 немецкого WWN”, - сообщил А.МОЧАНОВ.

По его словам, 28 мая в 13.30 в УНИАН команда Racing TLM Ukraine Team планирует сообщить журналистам на пресс-конференции о своем результате.

А.САЛЮК отметил, что трасса «Нюрбургринга» - одна из лучших в мире и по дистанции, и по качеству.

«Мы выглядим сегодня, я считаю, очень достойно. Мы когда приехали на первые гонки (предварительные – УНИАН), то немцы на нас немножко смотрели как бы со стороны, но когда мы действительно показали, что мы готовы бороться за призовые места, к нам начали относиться естественно теплее. И в настоящий момент, мне кажется, наша команда может достойно выступить на очередной 24 часовой гонке, к которой мы все готовы и приложим все усилия для этого», - подчеркнул А.САЛЮК.