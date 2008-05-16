Григорович призывает БЮТ очистить свои ряды и отказаться от конституционных инициатив

Киев. 16 мая. УНИАН. Народный депутат Украины Лилия ГРИГОРОВИЧ (фракция «Наша Украина - Народная самооборона») призывает Блок Юлии Тимошенко очистить свои ряды и отказаться от конституционных инициатив.

Об этом Л.ГРИГОРОВИЧ заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я хочу попросить моего премьер-министра, не голосовать в третий раз за парламентскую олигархию или за парламентское канцлерство, которое не заказывал украинский народ и которое не прописано в коалиционном соглашении. В противном случае, когда после такого голосования, не дай Бог, останется двухпартийная система двух больших кланов, накопивших капитал, начнется снова битва, и она будет не на жизнь, а на смерть. Такой парламентаризм может расшатать Украину, потому что не будет президента, который является гарантом целостности и суверенитета. Я хочу, чтобы эта тема исчезла, как дурной сон», - сказала Л.ГРИГОРОВИЧ.

Депутат также призвала БЮТ очистить свои ряды от людей, причастных к таким явлениям, как «рейдерство, тендерство и землеуничтожение». «Мы («Наша Украина» - УНИАН) в свое время очистили свой список от «любих друзив» - сегодня сложно сказать, какой вред они нанесли Украине. Но сегодня на исполнительные должности предлагают людей, которые причастны или являются соавторами рейдерства или землеуничтожения. Мы не имеем право назначать таких людей на должности. Только та биологическая система, которая способна к самообновлению и самоочищению является жизнеспособной. Такой является, и, я уверена, будет, наша демократическая коалиция», - считает она.

В то же время, Л.ГРИГОРОВИЧ не уточнила, о каких претендентах и на какие должности идет речь. «В парламенте работала специальная комиссия, которая расследовала рейдерство. Можно поднять эти документы, почитать, убедиться и сделать соответствующие выводы. Я – не ЗИНЧЕНКО, я - ГРИГОРОВИЧ. Я хочу усилить, укрепить, очистить и обновить. Я не хочу, чтобы было что-то уничтожено. Мы должны рекомендовать на должности тех людей, которые имеют безупречную репутацию, безупречные моральные качества и тех, кто имеет прекрасные профессиональные способности», - пояснила депутат.