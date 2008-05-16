БЮТ предупреждает об опасности для здоровья киевлян от употребления пайков “от Блока Черновецкого”

Киев. 16 мая. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко предупреждает киевлян об опасности их здоровью от употребления пайков, которые распространяются в столице в пакетах “от Блока Черновецкого”.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат от БЮТ Константин БОНДАРЕВ. Он продемонстрировал представителям прессы один из продуктовых наборов, который был обнаружен вчера в фуре возле Эпицентра на Кольцевой дороге. Он обратил внимание, что на консервах, входящих в набор, в пакетах с надписью “Блок Черновецкого”, отсутствуют какие-либо пометки и этикетки, а, в частности, гречиха в запотевших пакетах.

По его данным, около 800 человек такие продукты уже получили.

“Отрицать качество этих продуктов очень трудно”, - отметил К.БОНДАРЕВ.

“Идея нашей пресс-конференции – это сообщить людей о серьезной опасности для их здоровья. Юридические последствия – это вторичное, и этим мы будем заниматься”, - сказал он.

Депутат сообщил, что юристы БЮТ уже занимаются вопросом предоставления правовой оценки таким мероприятиям.

“Конечно, я как народный депутат буду обращаться в разные органы власти для того, чтобы это не оставить просто так”, - заверил К.БОНДАРЕВ.

В пресс-конференции также принял участие кандидат на должность Киевского городского председателя на досрочных выборах Ярослав ГОДУНОК. Он сообщил, что о грузовике с продуктовыми наборами “от Черновецкого” ему рассказал экспедитор, который вез эти товары, позвонив по телефону вчера в 12.30. Я.ГОДУНОК приехал к Эпицентру. Водитель фуры, по его словам, не знал, что перевозит, а экспедитор выключил телефон и скрылся. Милиция приехала по информации Я.ГОДУНКА только через 2 часа. К Эпицентру по звонку кандидата приехали СМИ и представители избирательных штабов, куда он позвонил по телефону.

В том числе, сообщил Я.ГОДУНОК, приехали и депутаты Голосеевского райсовета Блока Черновецкого, которые “сразу скрылись, когда приехала СБУ”.

Кандидат в мэры сообщил, что в машине было обнаружено 162 мешка, в каждом из которых по 9 пакетов с наборами.

“Я хочу отметить, что ни то что не было сертификатов на качество данной продукции, вообще никаких документов не было обнаружено представителями милиции”, - отметил Я.ГОДУНОК.

“И я просил бы ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команду не говорить, что это снова Госкомрезерв от Юлии Владимировны”, - сказал он.

Я.ГОДУНОК сообщил, что со своей стороны как кандидат в мэры обратился сегодня в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию по поводу данной ситуации: “то есть дать конкретную юридическую оценку данным действиям”.

По его информации, через Службу безопасности удалось благодаря видеосъемке, которая имеется в наличии, уже установить личность экспедитора, и СБУ и МВД проводят сейчас мероприятия, чтобы найти этого человека.

Он выразил надежду, что причастные к этим некачественным “пайкам” лица будут найдены достаточно быстро и до выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Киевсовета распространила заявление, в котором сообщается, что заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обратился в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в провокации против Блока Леонида Черновецкого.

В его письмах говорится, что “политические оппоненты, объединившись в борьбе против нашей команды (Черновецкого – УНИАН), перешли всякие моральные и общечеловеческие границы”. Результатом этого, по его словам, становится все более частое применение грязных технологий и провокаций. О.ДОВГИЙ отмечает, что одним из таких примеров является факт мифического появления в Киеве 15 мая грузовика с испорченными продуктами питания, употребление которых могло угрожать жизни людей, и с поддельной агитационной продукцией.

«В связи с тем, что Блок Леонида Черновецкого не имеет никакого отношения к этой акции, я убежден, что указанная провокация является запланированной и скорректированной спецоперацией представителей штаба БЮТ и представителей МВД», - отметил в обращении О.ДОВГИЙ.