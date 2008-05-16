Киев. 16 мая. УНИАН. Международные эксперты обеспокоены влиянием инфляции на приток иностранных инвестиций в Украину.

Как отметил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент наблюдательного совета «Блейзер Фундации» (The Bleyzer Foundation) и советник Европейско-украинского Бизнес Совета (EU Ukraine Business Council) Эдильберто СЕГУРА, высокий показатель инфляции в Украине беспокоит как иностранных, так и украинских инвесторов, и может стать фактором, сдерживающим инвестиции в экономику государства.

В свою очередь, председатель Европейско-украинского Бизнес Совета Моргам ВИЛЬЯМС подчеркнул, что высокие показатели экономического роста и большой объем инвестиций в Украину давали основания называть ее самым привлекательным государством региона. При этом он считает, что высокая инфляция является фактором, который ставит под угрозу все ранние достижения Украины.

По мнению Э.СЕГУРЫ, для преодоления инфляционных тенденций украинское правительство должно разработать долгосрочную программу борьбы с инфляцией, которая будет понятна населению и будет содержать конкретные меры по снижению уровня инфляции в государстве.

Также он считает, что в борьбе с инфляцией правительство должно обеспечить комплексность фискальной, монетарной политики и мер по увеличению товарного предложения. В свою очередь, Национальный банк Украины должен проводить более мягкую курсовую политику.

Кроме того, Э.СЕГУРА считает необходимым внести изменения в государственный бюджет Украины на 2008 год для обеспечения его большей сбалансированности, а также в некоторой степени ограничить бюджетные расходы.

В целом Э.СЕГУРА отметил, что постепенно Нацбанк Украины должен перейти к политике таргетирования инфляции, для чего необходим подготовительный период, который займет 1-2 года.