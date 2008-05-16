Киев. 16 мая. УНИАН. 24 мая в рамках празднования Дня Киева состоится парад мотоциклистов KievBikeShow.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы этого парада.

Как рассказал директор проекта Владимир ЧЕРНЯК, торжественный парад мотоциклистов состоится на главной улице столицы Крещатике с участием более 2000 байкеров из 11 стран мира. Также в программе праздника показательные выступления FMX мото-каскадеров, Stunt show на Крещатике, парад группы барабанщиц и духового оркестра, а также рок-концерт с участием групп «Смысловые галлюцинации», «Пикник», «White».

В.ЧЕРНЯК отметил, что KievBikeShow пройдет под лозунгом “Байкеры - за безопасное движение”. Он сказал, что, таким образом, акция хочет обратить внимание всех участников дорожного движения на необходимость четко соблюдать правила дорожного движения и всячески способствовать безопасности на дорогах.

В свою очередь член координационного совета проекта Андрей АРТЕМЕНКО отметил, что несмотря на его проведение за день до выборов мэра и горсовета, шоу носит абсолютно аполитичный характер. По его словам, ни один из участников фестиваля не собирается агитировать за какую-либо политическую силу. “Ни одного флага, ни одного рекламного баннера мы не повезем”, – заверил А.АРТЕМЕНКО. Он сказал, что организаторы фестиваля будут жестко пресекать любые подобные попытки