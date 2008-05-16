Принятие закона о Кабмине создает предпосылки для разблокирования ситуации вокруг ФГИ – политолог

Киев, 16 мая. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что принятие сегодня в Верховной Раде закона о Кабинете министров создает предпосылки для разблокирования ситуации вокруг Фонда государственного имущества.

Такое мнение В.КАРСЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Во-первых, принятие закона о Кабмине свидетельствует о том, что разблокирована работа Верховной Рады и коалиции. Во-вторых, это определенный выход из нынешней патовой ситуации, которая сложилась на этой неделе в парламенте, в коалиции и в отношениях между Президентом и премьер-министром. Это дает шанс на то, что могут быть разблокированы и другие вопросы, в том числе и в первую очередь, касающиеся Фонда госимущества», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, фракция БЮТ и правительство могут теперь рассчитывать, что будет назначен новый руководитель ФГИ. «Но не думаю, что им станет господин ПОРТНОВ, особенно после того, как он в порыве негативных эмоций наговорил разных глупостей, в том числе и в адрес Президента. Таким образом партнеры по коалиции не поступают. Возможна компромиссная фигура, которая удовлетворит и коалицию, и партнеров по коалиции, и президентский Секретариат, и Кабинет министров, и Президента, и премьер-министра», - добавил политолог.

«Если сдвигать воз проблем приватизации, то необходимо, чтобы приватизация проходила не в ручном режиме, не по модели ПОРТНОВА или СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а в рамках и на платформе государственной программы приватизации и на основе закона, принятого Верховной Рады», - подчеркнул В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Верховная Рада приняла в целом закон о Кабинете министров. Его поддержали 245 народных депутатов із 444 зарегистрированных.

Не поддержали закон фракции Партии регионов и КПУ в полном составе.

За закон проголосовали депутаты фракций БЮТ (155 голосов), “Наша Украина – Народная самооборона” (71 голос) и Блока Литвина (19 голосов).