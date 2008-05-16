Политолог считает, что инициаторы досрочных выборов мэра Киева готовятся к их срыву

Киев. 16 мая. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что инициаторы досрочных выборов мэра Киева готовятся к их срыву.

Такое мнение В.КАРАСЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Неуверенность в своих результатах и неуверенность в своей победе толкает определенные политические силы, особенно инициаторов этих выборов, которые рассчитывали на победу, на радикальные действия по их срыву. На Майдане уже расставлены палатки. Очевидно, что готовится политическая квази-площадка, чтобы не признавать выборы или обвинить победителей выборов мэра в коррупции и в подкупе голосов», - сказал В.КАРАСЕВ.

Политолог также считает, что некоторые политические силы могут попытаться сорвать подведение итогов выборов через участковые избирательные комиссии. «Может быть предпринята попытка повлиять на решение комиссий, уменьшить процент явки избирателей и таким образом усилить свой результат», - добавил он.

В.КАРАСЕВ считает, что наибольшие шансы победить на выборах мэра имеют действующий Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО. В то же время, фаворитами избирательной гонки, но с меньшими шансами на успех, политолог также считает кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, от Блока Литвина – Виктора ПИЛИПИШИНА и от Партии регионов – Василия ГОРБАЛЯ.

«Костяк Киевсовета создадут блок Черновецкого, блок Кличко, БЮТ, блок «Наша Украина – Народная Самооборона» и, возможно, Партия регионов. Навряд ли большинство в Киевсовете будет «бютовским» и однопартийным.

И есть вопрос по коалиционному большинству, в котором доминирующую роль будет играть БЮТ. Если не произойдет срыва выборов, то возможны другие сценарии. К примеру, будет очень сложно создать коалицию в Киевсовете, или большинство будет настроено против мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО. И это определенный вызов для киевской власти, потому что может установиться двоевластие и на уровне Киева. В этом смысле нестабильность киевской власти может продолжиться и после выборов», - считает В.КАРАСЕВ