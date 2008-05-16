Работники концерна «Прометей» требуют от Генпрокуратуры увольнения прокурора Николаевской области

Киев. 16 мая. УНИАН. Работники концерна «Прометей» (Николаевская обл.) сегодня провели пикетирование Генеральной прокуратуры с требованием отставки прокурора Николаевской области. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент концерна Рафаэль ГОРОЯН.

По его словам, более сотни людей приехали из Николаева для проведения пикетирования.

«Мы требуем отстранения от должности прокурора Николаевской области СТОЯНОВА Николая Степановича», - сказал Р.ГОРОЯН.

По его мнению, со стороны прокурора осуществляется давление на компанию, что усложняет ведение бизнеса. По его словам, проводятся систематические проверки комиссиями, в составе органов СЭС, прокураты, милиции, что мешает работать предприятиям концерна.

«Сегодняшнее пикетирование особых успехов не имело… Вышли сотрудники прокуратуры, выслушали нашу жалобу, пригласили нас. На самом деле я хотел хотя бы встретится с генеральным прокурором или его заместителем. Попытки оказались неудачными», - сказал Р.ГОРОЯН.

«Мы приняли решение… Мы будем стоять или возле Генеральной прокуратуры, или Николаевской областной прокуратуры. И будем пытаться добиваться справедливости», - сказал Р.ГОРОЯН.

Как отметила юрист концерна «Прометей» Родика БЕЛОВА, на протяжении двух лет компания неоднократно писала письма в Генеральную прокуратуру, в Администрацию Президента с просьбой проверить законность систематических проверок наших предприятий. Эти письма пересылались в прокуратуру Николаевской области и оставались без ответа», - сказала Р.БЕЛОВА.