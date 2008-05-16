Аграрная партия и Союз юристов заявляют о нарушении избирательного законодательства в Киеве со стороны местных властей

Киев. 16 мая. УНИАН. Аграрная партия Украины, которая вместе с Союзом юристов Украины принимает участие в выборах в Киевсовет, заявляют о нарушении избирательного законодательства со стороны органов местных властей, административном давлении и грубом препятствовании предвыборной агитации.

Об этом сообщил в УНИАН председатель политического исполнительного комитета Аграрной партии Украины Вадим МАРИСЕНКО.

“Проводя свою агитацию по выборам в Киевсовет, мы, к сожалению, имеем факты грубых нарушений наших политических прав”, - сказал он.

По словам В.МАРИСЕНКО, Аграрная партия хочет сделать все, чтобы киевляне имели дешевые и качественные продукты питания. Для этого в Киеве планируется создать сеть около ста муниципальных рынков, на которых будут продаваться дешевые продукты непосредственно от производителя.

В.МАРИСЕНКО сообщил, что в качестве агитации Аграрная партия проводит серию ярмарок, на которых продаются продукты от производителя, однако проведение таких ярмарок не нравится власти. “В некоторых районах мы имеем активное, грубое сопротивление. Ломают прилавки, агитационное оборудование”, - сказал он.

В.МАРИСЕНКО сообщил, что Аграрная партия и Союз юристов Украины в связи с этим подготовили иски к районным руководителям некоторых районов Киева.

“Мы не хотели бы сегодня конкретизировать объекты в отношении которых будут поданы иски, ни конкретные фамилии. Если это будет услышано раньше, зная систему в этой стране, мы бы не хотели этого делать, чтобы иск имел эффективные правовые последствия”, - сказал он.

Как сообщил председатель Союза юристов Украины Валерий ЕВДОКИМОВ, Аграрная партия и Союз юристов также подготовили судебные иски к Антимонопольному комитету Украины, который не выполняет своих прямых обязанностей по контролю за формированием цен, в первую очередь на продукты питания. Он отметил, что цены на продукты достигли европейского уровня, а по некоторым показателям и превысили его, при том, что непосредственные сельхозпроизводители реализуют продукцию компаниям, которые поставляют ее на киевский рынок по ценам в 2-3 раза ниже. Он отметил, что Антимонопольный комитет почему-то не видит тех схем, которые должен пресекать.

Аграрная партия и Союз юристов также выдвигают претензии к Антимонопольному комитету из-за отсутствия какой-либо реакции относительно цен на жилье в Киеве, которые не соотносятся с себестоимостью жилья.

Аграрная партия и Союз юристов также подготовили судебные иски к Институту гигиены и медицинской экологии имени О.Марзеева АМН Украины относительно невыполнения прямых обязанностей по контролю за санитарно-гигиеническими и медико-экологическими нормами, которые касаются, в первую очередь, грубой застройки города, выдачи разрешений на такую застройку, которая нарушает инсоляционные нормы строительства и проживания (дома возводятся близко друг от друга, перекрывают доступ солнца).