Горбаль предлагает участникам избирательной кампании в Киеве подписать меморандум о недопустимости подкупа избирателей

Киев. 19 мая. УНИАН. Кандидат на должность Киевского городского председателя, народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ (фракция Партии регионов) предлагает всем участникам избирательной кампании по внеочередным выборам депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя заключить меморандум о недопустимости подкупа избирателей

Об этом В.ГРОБАЛЬ сообщил на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.

“Я сегодня обратился ко всем кандидатам, которые баллотируются на должность городского председателя, с предложением о подписании соответствующего меморандума”, - сказал он.

В.ГОРБАЛЬ напомнил, что некоторые политические силы хотят подкупить избирателей, предлагая голосовать за определенного кандидата с использованием фотоаппарата на мобильном телефоне в кабинах для голосования.

В меморандуме отмечается, что о каждом случае подкупа избирателей, который станет известен, кандидаты обязуются проинформировать общественность и правоохранительные органы.

Кроме того, в меморандуме подчеркивается недопустимость организации подконтрольного голосования. “Все известные нам факты применения технологий подконтрольного голосования (голосование с использованием зависимости избирателей от работодателя или других административных органов, с использованием фототехники в кабинах для тайного голосования) мы обязуемся предать гласности и поставить в известность правоохранительные органы”, - отмечается в меморандуме.

В.ГОРБАЛЬ также сообщил, что планируется провести акцию “ Нет “мобилке” в кабинке”.

“Мне кажется, что это будет эффективной борьбой со штабами тех политических сил, которые таким способом предлагают контролировать действия избирателей”, - сказал он.

По словам В.ГОРБАЛЯ, плакат с надписью “Нет “мобилке” в кабинке” планируется повесить на всех избирательных участках.

“Если его поддержат все наши оппоненты, он будет достаточно эффективным”, - добавил В.ГОРБАЛЬ.