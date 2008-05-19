Киев. 19 мая. УНИАН. Кандидат на должность Киевского городского председателя, народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ считает недопустимой политизацию проблемы жилищно-коммунальных тарифов в Киеве.

Об этом В.ГОРБАЛЬ сказал на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.

“Проблема реформирования ЖКХ, как в Киеве, так и в Украине, чрезвычайно важна. Здесь принципиальной является неполитизация этого процесса и подходов к этой проблеме”, - сказал он.

В.ГОРБАЛЬ напомнил, что инициатива киевской власти относительно повышения тарифов на услуги ЖКХ была сразу же заполитизирована. “Если фракция Партии регионов в Киевсовете предлагала создать комиссию для изучения ситуации, системы расчетов этих тарифов и прогноза на будущее, то наши оппоненты по Киевсовету решили заполитизировать этот процесс”, - сказал он.

В.ГОРБАЛЬ убежден, что фракция Партии регионов в Киевсовете следующего созыва сможет “убрать эту политическую составляющую”.

В.ГОРБАЛЬ считает, что, учитывая возможное повышение жилищно-коммунальных тарифов, что связано с подорожанием энергоносителей, новому составу Киевсовета нужно уделить внимание этой проблеме в первую очередь.

По мнению депутата, сегодня власть педалирует вопрос о том, что тарифы в Киеве являются самыми низкими. По его словам, исходя из мирового опыта развития столиц, этого просто не может быть. “Чрезмерное педалирование подобного тезиса не является оправданным с точки зрения стратегического развития столицы”, - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Народный депутат Украины, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства оппозиционного Кабинета министров Александр ПОПОВ, в свою очередь, отметил, что Партия регионов имеет четкую стратегию и концепцию решения проблем в сфере ЖКХ. В частности, Партия регионов уже зарегистрировала пять законопроектов, принятие которых, по убеждению А.ПОПОВА, должно существенно облегчить урегулирование кризиса в жилищно-коммунальной сфере.

Он считает, что при решении проблем ЖКХ, необходимо, прежде всего, уделять внимание вопросу применения энергосберегающих технологий. А.ПОПОВ сообщил, что из 232 котельных, которые эксплуатируются в Киеве, 61% построены 20 лет назад. “Понятно, что они не могут предоставить дешевые и качественные услуги, поскольку технологии устаревшие”, - сказал он. По убеждению А.ПОПОВА, применение энергосберегающих технологий будет способствовать уменьшению цен на коммунальные услуги.