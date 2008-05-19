ВО “Свобода” выступает категорически против продажи земель сельскохозяйственного назначения

Киев. 19 мая. УНИАН. Всеукраинское объединение “Свобода” выступает категорически против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

“Мы категорически против продажи земель сельскохозяйственного назначения, мы против того, чтобы украинскую землю выкупили иностранные компании и банки, мы против разбазаривания национального богатства – украинских черноземов. Только украинский народ должен быть хозяином собственной земли”, - заявил О.ТЯГНИБОК.

Он также выразил убеждение, что продажа земли является “торговлей Родиной в розницу”.

По словам О.ТЯГНИБОКА, в проекте Конституции, который разработала “Свобода”, четко указано, что иностранцам и лицам без гражданства запрещено приобретать право собственности на землю.

В то же время, он констатировал, что распродажа земли в Украине продолжается с невиданным нахальством, процветают новейшие формы земельного мошенничества.

“Новейшие латифундисты и рейдеры цинично отбирают у украинцев их имущество и землю”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он привел пример, как у жительницы с. Крехаев, что на границе Киевской и Черниговской областей, пытаются отобрать земельный участок по поддельным завещаниям с участием сельсовета и судебных учреждений.

О.ТЯГНИБОК заявил, что “Свобода” считает своим долгом защиту прав украинцев и недопущение продажи земли.

Он отметил, что для надлежащего функционирования рынка земли в Украине необходимо принять в ВР соответствующую законодательную базу, прежде