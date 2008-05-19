БЮТ заявляет, что представители Блока Литвина мешали им проводить агитационные мероприятия на Софийской площади в Киеве

Киев. 19 мая. УНИАН. Представители БЮТ заявляют, что в ночь с 16 на 17 мая на Софийской площади в Киеве люди “криминальной внешности” под руководством члена Блока Литвина мешали им устанавливать агитационные палатки для последующего проведения предвыборной акции.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, представитель БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.

По его словам, вечером 16 мая в соответствии с оформленной заявкой сторонники БЮТ начали устанавливать палатки на Софийской площади. Около 24.00 на площадь приехал заместитель председателя Шевченковской РГА Андрей СИДОРОВ, который “заявил”, что БЮТ не будет проводить здесь свои агитационные мероприятия. На что Ю.ОДАРЧЕНКО отметил, что организация акции происходит на законных основаниях. После этого А.СИДОРОВ кому-то позвонил по телефону, и на Софийскую площадь приехали около 12-15 автомобилей с людьми “криминальной внешности”, которые стали “крушить” установленные палатки.

“Люди действовали очень агрессивно. На мне порвали одежду, и были какие-то пинки. А народный депутат ДУБОВЫЙ, который также присутствовал при этом событии, он фактически каким-то чудом избежал удара “заточкой” в живот. Он схватил руками эту “заточку” и отвел ее в сторону. Он был в судмедэкспертизе и зафиксировал этот момент - порез на руке”, - сообщил Ю.ОДАРЧЕНКО.

По его словам, руководил нападающими человек, который назвался представителем Блока Литвина Александром ЛИЩЕНКО. Также Ю.ОДАРЧЕНКО продемонстрировал фото, сделанные во время инцидента, на которых снят упомянутый представитель Блока Литвина, отметив, что это человек с “достаточно сомнительной репутацией”.

“У меня из криминальной хроники из Интернета есть копия, где написано, что Ватутинским РОВД Украины в Киеве за совершение тяжкого преступления разыскивается гражданин ЛИЩЕНКО Александр Васильевич. То есть, строить свое влияние на людей через вот такие кадры – это абсолютно недопустимо”, - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Кроме того, он утверждает, что события на Софийской площади происходили в согласованности с Шевченковским РОВД. “По вызову представители милиции прибыли, но никаких мер к преступникам они не применяли”, - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО, добавив, что нападавших никто не задерживал, и “они спокойно разбегались”.

“Этого преступника, который пытался ударить “заточкой”, фактически мы с ДУБОВЫМ вместе захватили, задержали и фактически вынудили представителей РОВД отвезти к себе в участок. Оказалось, что это известный “гастролер”, ранее не раз судимый”, - проинформировал народный депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО связывает такие действия представителей Блока Литвина с тем, что БЮТ подготовил письмо в Министерство юстиции Украины относительно законности пребывания в должности председателя Шевченковской районной госадминистрации столицы, народного депутата, члена Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА. “Сейчас есть такой факт, что он работает в райсовете, является председателем Шевченковского райсовета, является председателем Шевченковской райадминистрации и одновременно является народным депутатом”, - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

Также он проинформировал, что получил ответ из Министерства юстиции на свой запрос по этому поводу, в котором отмечено, что “с 23 ноября 2007 г. полномочия председателя Шевченковского райсовета в Киеве ПИЛИПИШИНА досрочно прекращены в связи с нарушением требований об ограничении совмещения его деятельности с другой работой”.

“Если дальше проследить, то видно, что в автобиографии, в декларации неправильно указаны сведения о месте работы. То есть, можно говорить и о том, что его регистрация как кандидата на должность городского председателя состоялась с нарушением законодательства”, - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он сообщил, что уже сделал соответствующие обращения к МВД, СБУ и Генеральной прокуратуре.

“Я уверен в том, что такой инцидент – это была демонстрация силы со стороны ПИЛИПИШИНА для того, чтобы дать нам понять, на какие авторитеты он опирается. Там была демонстрация грубой силы, которая чувствовалась в разговоре людей, были абсолютно четкие угрозы о расправе и со мной, и с депутатами районного совета, о том, чтобы мы не затрагивали эти вопросы дальше”, - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Представитель БЮТ также проинформировал, что его блок обратится к председателю Блока Литвина в Верховной Раде с просьбой или требованием того, чтобы А.ЛИЩЕНКО был исключен из списка Блока Литвина на выборах в Киевский горсовет.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, А.ЛИЩЕНКО – девятый в избирательном списке Блока Литвина на выборах в Киевсовет, А.СИДОРОВ – пятый.