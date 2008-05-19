Кандидат в мэры Киева Мисяць заявляет об отказе от участия в выборах и прогнозирует признание их недействительными

Киев. 19 мая. УНИАН. Кандидат в мэры Киева, председатель Коалиции антикоррупционных организаций Ярослав МИСЯЦЬ прогнозирует признание недействительными выборов столичного мэра.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Я.МИСЯЦЯ, основанием для принятия такого решения может стать массовый подкуп избирателей, а также членов территориальной избирательной комиссии.

Я.МИСЯЦЬ сказал, что “кандидаты на должность мэра Киева “бомбят” людей, а избирательное право и волю людей заменяют деньгами, а также умело используют административный ресурс”.

Он отметил, что, по состоянию на сегодняшний день, ему поступило несколько десятков обращений граждан, которые утверждают, что получали деньги от конкретных кандидатов на должность мэра столицы. “Таким образом, столичные выборы – это соревнование денег, а не достойных кандидатов. Воля сознательного избирателя не принимается во внимание и никак не влияет на результаты выборов”, – заявил Я.МИСЯЦЬ.

На пресс-конференции он подчеркнул, что «не хочет быть в списке кандидатов-миллионеров, коррумпированных претендентов на должность мэра Киева, пытающихся на выборах отмывать деньги, которые уже достигают десятков-сотен миллионов, а затем, придя к власти, получить миллиарды...”. Я.МИСЯЦЬ заявил, что снимает свою кандидатуру на должность мэра Киева, поскольку “нынешние выборы на должность мэра столицы и в Киевский городской совет – это бизнес-игра, по правилам которой я играть не собираюсь”.