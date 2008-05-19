«Киевгорстрой» намерен просить Кабмин урегулировать вопрос ценообразования на металлопрокат для строительных компаний

Киев. 19 мая. УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» готовит письмо в Кабинет министров Украины с просьбой урегулировать вопрос ценообразования на металлопрокат для строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил президент «Киевгорстроя» Петр ШИЛЮК.

По его словам, резкий рост цен на металлопрокат, наблюдающийся с начала этого года, крайне негативно отразился на работе Холдинга. “С начала года металл для строительных компаний подорожал на 70%, что очень усложнило нашу работу по строительству доступного жилья для населения. В связи с ростом цен на строительные материалы ни один из трестов Холдинга за І квартал этого года не отработал с прибылью”, - отметил Петр ШИЛЮК.

В свою очередь, первый вице-президент ХК “Киевгорстрой” Василий МОЖАР выразил надежду, что строительные компании смогут договориться с металлопроизводителями о поставке металлопродукции по фиксированным ценам.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежит Киевской территориальной общине и находится в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входит 38 акционерных обществ, от 10 до 30% акций которых принадлежит компании; 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

По итогам 2007 года холдинговая компания «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию в Украине 731,7 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2006 году.

В прошлом году компания обеспечила ввод в эксплуатацию 43 многоэтажных домов, из них в регионах Украины введено в эксплуатацию 10 жилых домов площадью 91,8 тыс. кв. м.

В Киеве в 2007 году компания ввела 320,9 тыс. кв. м жилья как заказчик и 427,5 тыс. кв. м жилья как инвестор. При этом компания построила пять школ и один детский сад.

Доля инвестиций населения в строительство жилья компанией в 2007 году составила 82,6% (в 2006 году - 75,9%).