Кризис на рынке кредитования приведет к свертыванию деятельности небольших строительных компаний – первый вице-президент ХК «Киевгорстрой»

Киев. 19 мая. УНИАН. Кризис на рынке кредитования, сложившийся в последние месяцы, приведет к свертыванию деятельности небольших строительных компаний. Такое мнение сегодня в ходе пресс-конференции высказал первый вице-президент Холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, снижение объемов кредитования населения приведет к тому, что небольшие строительные компании, работающие на рынке жилья, будут вынуждены приостановить строительство из-за недостатка оборотных средств.

Вместе с тем, по его мнению, крупные застройщики смогут пережить кризис с небольшими потерями. «Для нас это может быть даже плюсом, так как инвесторы, желающие вложить свои деньги в строительство жилья, придут к нам, а не в мелкие компании», - сказал В.МОЖАР.

Он также отметил, что к концу этого года на украинском строительном рынке можно ожидать начала поглощений мелких строительных компаний более крупными.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежит Киевской территориальной общине и находится в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входит 38 акционерных обществ, от 10 до 30% акций которых принадлежит компании; 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

По итогам 2007 года холдинговая компания «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию в Украине 731,7 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2006 году.

В прошлом году компания обеспечила ввод в эксплуатацию 43 многоэтажных домов, из них в регионах Украины введено в эксплуатацию 10 жилых домов площадью 91,8 тыс. кв. м.

В Киеве в 2007 году компания ввела 320,9 тыс. кв. м жилья как заказчик и 427,5 тыс. кв. м жилья как инвестор. При этом компания построила пять школ и один детский сад.

Доля инвестиций населения в строительство жилья компанией в 2007 году составила 82,6% (в 2006 году - 75,9%).