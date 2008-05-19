Для преодоления кризиса инвестактивности «Киевгорстрой» выводит на рынок жилья объекты с высокой степенью готовности

Киев. 19 мая. УНИАН. Для преодоления кризиса инвестиционной активности, наблюдающегося в мае этого года, холдинговая компания «Киевгорстрой» выводит на рынок жилья объекты с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, состояние поступления инвестиций в мае этого года говорит о том, что активность рынка уменьшилась приблизительно на треть. «Есть 2 фактора, которые влияют на эту ситуацию, первый фактор - это большое количество выходных дней в мае, а второй фактор – это так называемая антиинфляционная политика Национального банка, которая вывела гривню за пределы рыночного оборота, таким образом у наших потенциальных инвесторов образовался дефицит платежеспособности, что не позволяет им активно инвестировать в недвижимость», - отметил В.МОЖАР и добавил: «Банки прекратили кредитование населения, и граждане сегодня ищут альтернативные источники средств для реализации своих платежей».

В.МОЖАР подчеркнул, что «Киевгорстрой» считает создавшуюся ситуацию временной и надеется, что она будет преодолена, как благодаря мерам со стороны государства, так и с помощью мер, предпринимаемых самим «Киевгорстроем».

«Для того, чтобы преодолеть дефицит инвестиционной активности, мы выбрасываем на рынок дополнительные объекты инвестирования, которые должны заинтересовать инвестора. Это такие объекты, как Краснозвездный проспект, 4, объект по улице Смелянского – это объекты, которые готовы на 90%, практически через 3 месяца там можно будет проводить заселение. Таких объектов на киевском рынке очень мало, поэтому «Киевгорстрой» рассчитывает за счет такого эффективного предложения преодолеть платежный кризис», - сказал В.МОЖАР.

Он также сообщил, что на сегодняшний день компанией «Киевгорстрой» на рынке недвижимости представлено около 50 объектов инвестирования, что составляет порядка 700-800 квартир.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежит Киевской территориальной общине и находится в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входит 38 акционерных обществ, от 10 до 30% акций которых принадлежит компании; 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие - на правах ассоциированных членов.

По итогам 2007 года холдинговая компания «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию в Украине 731,7 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2006 году.

В прошлом году компания обеспечила ввод в эксплуатацию 43 многоэтажных домов, из них в регионах Украины введено в эксплуатацию 10 жилых домов площадью 91,8 тыс. кв. м.

В Киеве в 2007 году компания ввела 320,9 тыс. кв. м жилья как заказчик и 427,5 тыс. кв. м жилья как инвестор. При этом компания построила пять школ и один детский сад.

Доля инвестиций населения в строительство жилья компанией в 2007 году составила 82,6% (в 2006 году - 75,9%).