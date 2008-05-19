Руководители столичных ЖСК и ОСМД дали неудовлетворительную оценку работе, которую ведет с ними столичная власть в сфере ЖКХ

Киев. 19 мая. УНИАН. Руководители столичных жилищно-строительных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов признали неудовлетворительной работу, которую ведет с ними столичная власть Киева в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Союза владельцев жилья Киева Сергей ДЕДОВ, к такому выводу пришли участники первых в столице общественных слушаний, организованных рядом организаций в качестве общественного контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг киевлянам.

Мероприятие состоялось 15 мая в помещении большого зала Центрального дома офицеров. В нем приняли участие 314 человек, которые являются председателями или представителями ЖСК и ОСМД города.

Организацию слушаний взяли на себя общественные организации “Союза владельцев жилья Киева” и “Ассоциация Территориальная община”.

“Впервые киевская община в лице киевских общественных организаций смогла самостоятельно организовать и провести такое значительное событие как общественные слушания. Юридически, это очень сложно и поэтому общественности трудно сделать такую вещь”, - отметил С.ДЕДОВ.

Он также отметил, что целью проведения этого мероприятия является, прежде всего, привлечение внимания кандидатов на должность столичного председателя и будущих депутатов городского совета к проблемам домов некоммунальной собственности.

Кроме того, для участия в слушаниях были приглашены шесть рейтинговых кандидатов в мэры, однако С.ДЕДОВ не сообщил сегодня их фамилии. Планировалось, что по результатам дискуссии между кандидатами, представители ОСМД и ЖСК смогут определить уровень подготовки каждого относительно работы в секторе жилищного хозяйства столицы.

С.ДЕДОВ сообщил, что на это приглашение отозвался только Николай КАТЕРИНЧУК, который показал, что “понимает в жилищном секторе”, но еще не совершенный специалист.

Участники слушаний также дали оценку сотрудничеству райгосадминистраций столицы с ОСМД и ЖСК. По степени уделенного внимания лучшей признана Оболонская, а худшей – Соломенская райгосадминистрации (между ними в направлении ухудшения сотрудничества разместились Дарницкая, Святошинская, Деснянская, Подольская, Голосеевская, Печерская, Днепровская и Шевченковская райадминистрации).

По результатам общественных слушаний были приняты также предложения к Киевскому городскому председателю и депутатским фракциям Киевсовета. Их планируется передать уже новоизбранному после майских выборов городскому совету и новому столичному председателю.

“Это было не первое мероприятие, когда председатели ОСМД и ЖСК пытались встретиться с руководством Киева, которое непосредственно занимается вопросами ЖКХ, но нужно признать, что это мероприятие продемонстрировало, что с каждым годом, с каждым месяцем отношение киевской власти к проблемам ОСМД и ЖСК в столице, к сожалению, не улучшается. И соответственно накапливаются проблемы в сфере содержания этих домов, растет искусственная задолженность этих домов и руководить ими становится с каждым месяцем все труднее”, - отметил присутствующий на пресс-конференции Михаил КАЛЬТАГЕЙСЕР, который 12 лет руководит одним из первых ОСМД в городе и является сейчас членом правления Союза владельцев жилья Киева.

Он сообщил, что сегодня в столице более 1,5 тыс. домов, принадлежащих ЖСК и ОСМД, и в них проживает более 400 тыс. киевлян, что составляет около 14% населения столицы.

М.КАЛЬТАГЕЙСЕР отметил, что это довольно большая часть киевской общины, и для них государство должно создать все условия, которые бы давали возможность жителями этих домов, руководящим их органам нормально управлять этими домами. Сейчас же, из-за “непрозрачных систем договорных и тарифных отношений” ситуация сложилась так, что в Киеве впервые возникло такое явление как “обанкротившиеся дома ОСМД и ЖСК”, жители которых исправно платят за предоставленные им услуги.

Как информировали участники пресс-конференции, следующие общественные слушания планируется провести в ноябре т.г.