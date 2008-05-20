Третий Чемпионат Украины по Барбекю состоится 24 мая в Ялте

Всем! Всем! Всем! Представителям средств массовой информации!!!

Не пропустите возможность снять самые аппетитные и уникальные кадры сезона! Украинская Ассоциация Барбекю собирает на грандиозный пикник членов своей организации и команды, которые готовы сразиться за звание самых горячих поваров Украины. Команды, представляющие разные города Украины, будут соревноваться в приготовление блюд из свинины, говядины, рыбы, мяса страуса и десерта, приготовленного на барбекю. Тысяча порций будет представлена на дегустацию гостям и членам жюри.

Третий Чемпионат Украины по Барбекю состоится 24 мая 2008 года ( суббота) в г. Ялта.

Мировое движение Барбекю становится все более и более популярным. Бум Барбекю достиг и наших просторов. Вот уже семь лет подряд Украина принимает участие в мировых и европейских соревнованиях по барбекю и добилась неплохих результатов -дважды украинские команды становились Фан-Чемпионами Европы, а в 2004 году на Чемпионате мира вошли в десятку самых «горячих» поваров мира. Первый Чемпионат Украины состоялся в прошлом году в туристическом комплексе «Буковель» под Ивано-Франковском, второй – в красивейшем городе Украины – Каменец-Подольске. Третий свой Чемпионат Украинская Ассоциация Барбекю проведет на берегу Черного Моря в Крыму. Пансионат «Поляна Сказок» под Ялтой соберет ценителей красивых зрелищ и обычных пикников, любителей изысканных блюд и банальных шашлыков.

Украинская Ассоциация Барбекю является частью Мировой Ассоциации, которая объединяет более 50 стран мира и существует на всех континентах планеты. Этой молодой организации всего 10 лет, но за такой короткий срок она успела проделать колоссальную работу. Соревновательный дух барбекю практически охватил весь мир — тысячи людей с удовольствием собираются вместе для того, чтобы готовить барбекю, дарить радость друг другу и в очередной раз доказывать, что самый древний способ приготовления мяса способен объединять людей и делать их счастливее. «Огонь, еда и свобода делают людей счастливыми!» — именно так звучит лозунг Мировой Ассоциации Барбекю.

Украина делает только первые шаги, внося свою лепту во всемирное движение любителей барбекю. Уникальный формат этого мероприятия позволяет проводить соревнования, среди самых различных команд, не взирая на возраст, пол, религиозную принадлежность и профессию. Наш чемпионат — это альтернатива профессиональным конкурсам. Мы с удовольствием объединяем в своих рядах любительские команды и команды, представляющие торговые марки, которым интересно продвижение собственных товаров, связанных с индустрией отдыха и непосредственно приготовлением барбекю. Наши соревнования — это, прежде всего большие теплые компании, которые любят выезжать на пикник, готовить еду в походных условиях и умеют получать удовольствие от общения с друзьями.

Мы очень рады, что имеем возможность приобщить к этому движению представителей СМИ, которые получат возможность снять уникальные фото и видео-материалы, стать членами команд, смогут великолепно отдохнуть на чистейшем воздухе, насладиться живописнейшими природными видами Крыма и увезти с собой массу положительных эмоций.

Генеральный спонсор нашего мероприятия — торговая марка "Грилли", которая предоставит все необходимое оборудование для приготовления барбекю: древесный уголь, жидкость для розжига, призы и подарки, и конечно приложит все усилия, чтобы командам-участницам было удобно и приятно.

Украинская Ассоциация Барбекю очень надеется на помощь жителей и гостей города Ялты в организации работы жюри чемпионата. Для проведения мероприятия по всем правилам Мировой Ассоциации Барбекю нам потребуется около 100 человек. Мы будем благодарны им за помощь в определении победителей. Демократическая система оценки блюд позволит провести честные соревнования и определить достойных победителей. Попробовать такое количество блюд за один пикник я думаю, еще ни кому не удавалось.

Украинская Ассоциация Барбекю приглашает всех любителей барбекю присоединиться к нашим чемпионатам и стать участником наших следующих соревнований, независимо от того, будете ли вы просто гостем, членом жюри или будете соревноваться в команде.

Давайте устраивать барбекю и делать людей счастливее!!!

Контактный телефон: Исполнительный директор Украинской Ассоциации Барбекю

Алла Иголкина 8-050-320-15-12