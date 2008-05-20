Конкуренция в сфере добычи гранита переходит в плоскость инновационного оборудования

16 мая на Житомирщине, гранитной области Украины (с. Новогородецкое Коростышевского района), в торжественной обстановке прошла презентация самого современного дробильно-сортировочного оборудования, уникального для Украины и Европы, позволяющего увеличить производительность карьера до отметки 1 млн. тонн щебня в год, поставляя на рынок семь фракций кубовидного щебня.

Всем присутствующим на мероприятии была продемонстрирована работа технологической линии инновационного оборудования ТМ «Gipo» ("Emil Gisler AG", Швейцария) и "Powerscreen International Distribution Ltd." (Северная Ирландия), которое в считанные минуты смогло обработать более 35 тонн гранитного сырья.

По оценкам экспертов, карьер, принадлежащий латвийской компании ООО «ГРАНИТЕ ХОЛДИНГ», сможет в ближайшее время стать одним из наиболее активно разрабатывающихся месторождений, откуда черпают сырье предприятия строительного комплекса Киева и области. «В частности это становится возможным благодаря двум факторам: мощному инновационному оборудованию (производственная линия, состоящая из мобильного дробильно-сортировочного комплекса производительностью 350 тонн в час), и расширенному ассортименту фракций мытого кубовидного щебня». - комментирует Александр Козлов, директор строительно-инвестиционной компании «Мега», гость мероприятия. Последнее, по словам г-на Козлова, позволит киевским и областным застройщикам освоить создание бетона более высокого класса.

Оптимистичный прогноз подтвердил и присутствовавший на мероприятии Михаил Дудар, генеральный директор ТОВ «Броварской Завод Строительных Конструкций»: «Действующие заводы по переработке производят сегодня максимум три фракции щебня. А для производства 1м³ высокомарочного бетона необходимо пять его фракций и три фракции песка. Комбинируя материалы, таким образом, европейские производители достигают высоких показателей прочности бетона и минимального расхода цемента. Сегодня, к сожалению, только «Граните Холдинг» предлагает рынку достойный ассортимент - целых семь фракций кубовидного щебня. С повышением уровня культуры производства, рынку, несомненно, потребуются высокомарочные бетоны, качественные фракционные составы, что заставит многие предприятия - карьеры всерьез задуматься над обновлением базы оборудования».

Сегодня на внутреннем рынке Украины спрос на гранитный щебень удовлетворен только на 80%, и по прогнозам экспертов в ближайшие два года он будет только расти. Строительный бум, бурное развитие инфраструктуры, особенно в Киевской области, только подстегнут потребность страны в данном материале. «Сегодня перспективными рынками сбыта украинского гранита являются не только рынки России и Польши, острую нехватку в гранитных материалах ощущают также страны Прибалтики, в том числе и Латвия », – говорит г-н Атис Сьянитс, посол Латвии в Украине.

В подобных условиях внедрение беспрецедентных технологий и инновационный подход, высокие показатели производства, становятся важными факторами успеха для разработчиков недр.

«Комплекс современного карьерного оснащения требует вложений в размерах от USD 10 млн. – поясняет на примере ООО «Новогородецкий карьер» генеральный директор ООО «Граните Холдинг», Валерий Кухар. – Мы остановили свой выбор на высококлассном и дорогом оборудовании - мобильном дробильно-сортировочном комплексе ТМ «Gipo» (Швейцария), «Powersсreen» (Северная Ирландия), и планируем запускать в ближайшее время вторую линию переработки, которая позволит производить до 2 млн. тонн щебня в год. Окупаемость подобного проекта, по нашим данным, составляет три года, и во многом на краткость сроков влияют оптимизация процесса производства, его автоматизация и уменьшение количества персонала, работающего на объекте.

Мы также можем апеллировать к такому преимуществу, как ассортимент сырья. Действительно, ООО «Новогородецкий карьер» может предложить рынку гранитный песок с низким показателем влажности, более качественный (мытый) щебень кубовидной формы фракций 3-5, 5-10, 10-20, которые проходят стадию промывки и наиболее популярные в структуре продаж, а также фракции 20-40, 40-70, 70--150 и др. Подобный подход позволяет нам предложить сырье высокого класса для сегментов постройки высотных домов, и домов из высокомарочного бетона.

С другой стороны, качество материалов также оценивается через характеристики получаемого продукта. На рынке более ценится т.н. кубовидный щебень. Но основная масса перерабатывающих предприятий Украины производит только примерно 30% кубовидного щебня, остаток же составляет производство более низкого качества с очень высоким показателем лещадности (до 30% и выше). Современные установки позволяют производить щебень с показателем 6-8% лещадности.

Кроме того, новые технологии сегодня предполагают максимальное уменьшение количества отходов добычи гранита. Повсеместно европейской практикой сегодня стала переработка на щебневых карьерах отходов гранитного производства образующихся в процессе изготовления (распиловки) из блочного гранитного камня памятников, плитки, бордюров и т.п. Мы также планируем осуществление переработки этих отходов в щебень, и очистить территории Коростышевского и других районов Житомирщины.

Сдавая в эксплуатацию данный объект, мы создали больше двух сот рабочих мест. При запуске еще одной линии на предприятии будут задействованы более трехсот рабочих, средняя заработная плата которых – больше 2 тысяч гривен. С Коростышевской районной государственной администрацией и местным сельским советом уже подписан социальный договор на 0,5 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на решение социальных вопросов в районе и селе.

«Мы стремимся работать с компаниями, демонстрирующими высокую степень развития и адекватный подход к бизнесу, современный менеджмент, предлагающими действительно качественную продукцию. Применение инновационного оборудования действительно склоняет чаши весов в сторону сотрудничества с ООО «Граните холдинг», – поделился в заключение присутствовавший на мероприятии Президент ОАО ЗЖБК им. С. Ковальской Александр Пилипенко.

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