Шевченковский райсуд не удовлетворил иск Кличко к Киевсовету

Киев. 20 мая. УНИАН. Шевченковский районный суд столицы сегодня принял решение отказать в удовлетворении иска депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО к горсовету Киева о признании незаконными и отмене решений сессии от 1 октября 2007 года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН сам В.КЛИЧКО.

«Я пришел из суда. Может, я в не очень хорошем настроении… Суд только что принял решение отклонить иск Виталия КЛИЧКО», - сказал он.

При этом В.КЛИЧКО выразил уверенность, что «торжество справедливости будет», и сообщил, что будет подавать аппеляцию на это решение суда.

«Я обжалую это решение. Я подам иск в аппеляционный суд. Если нужно будет, я дойду до Европейского суда (по правам человека). И я твердо уверен, что те все решения, которые были приняты 1 октября, - они незаконны и не отвечают интересам киевской громады. Это разворовывание земли. Я докажу это», - заявил В.КЛИЧКО.

Как сообщалось, В.КЛИЧКО требовал в суде отмены решений сессии Киевсовета от 1 октября 2007 года, когда депутатами промэрского большинства было роздано свыше 2 тысяч гектаров столичных земель.