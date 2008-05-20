Кличко назвал три принципа, с помощью которых можно сменить нынешнюю власть Киева

Киев. 20 мая. УНИАН. Лидер Блока Кличко, кандидат на пост Киевского городского председателя Виталий КЛИЧКО назвал три основных принципа, с помощью которых можно сменить нынешнюю власть Киева.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Первое: отказаться от баллотирования непроходным кандидатам, второе: укрепить веру людей в победу демократии и значимости каждого голоса, третье: повысить избирательную активность киевлян, которые не приемлют ЧЕРНОВЕЦКОГО, а таких киевлян на сегодня в столице абсолютное большинство», - сказал В.КЛИЧКО.

По его мнению, в сложившейся ситуации лишь один кандидат – а именно он, В.КЛИЧКО – является основным конкурентом действующему мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ на этих выборах, и это понимают во всех избирательных штабах.

«У них есть настоящая социология, где ясно , что симпатии киевлян стабильны и никаких чудес на сегодняшний день не бывает. Не бывает чудесного роста рейтинга с 6 до 32% в течении 1 месяца. И я твердо уверен, что ни умный, ни красивый, ни стыдливый, ни какие-либо другие кандидаты на сегодняшний день – и все об этом прекрасно знают – не набирают больше 7-9%. А своим участием в кампании они только лишь подыгрывают нынешнему мэру», – отметил В.КЛИЧКО.

Он призвал кандидатов, которые высказали свою оппозиционность к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, определиться: продолжать «имитацию борьбы», либо сделать принципиальные шаги, чтоб освободить Киев от «антикиевской власти».

«Оранжевая революция состоялась только лишь после того, как Юлия ТИМОШЕНКО отказалась от собственных амбиций ради общего дела. Этот сильный поступок сильной женщины стал главным для общей победы», – сказал В.КЛИЧКО.

При этом он обратился к Ю.ТИМОШЕНКО и Александру ТУРЧИНОВУ с предложением отказаться от «неподъемных мэрских амбиций».

Он также попросил отказаться от баллотирования на должность мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, который «уже занял достойное место в истории Киева». С таким же обращением он обратился к Николаю КАТЕРИНЧУКУ: «Эта избирательная кампания станет для тебя окончанием политической карьеры, ведь в глазах киевлян твое участие сегодня и вина за повторный приход ЧЕРНОВЕЦКОГО будет самой тяжелой», – сказал В.КЛИЧКО.

Он также констатировал, что многие киевляне уже устали от политики, но все же призвал их не быть безразличными к судьбе города. Кандидат на должность мэра подчеркнул необходимость усиления избирательной активности молодежи. «ЧЕРНОВЕЦКИЙ боится молодых сознательных людей», – сказал В.КЛИЧКО.

В этой связи он сообщил, что как один из способов отвлечь от выборов молодежь за пределами Киева в день выборов организовывается концерт. «Команда ЧЕРНОВЕЦКОГО считает, что вы за литр пива и за музыку сможете продать свое будущее, будущее вашего города. Не разменивайтесь на денежные подачки, пиво и музыку! В этот день очень важен ваш голос, и докажите ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что он ошибается!» – призвал В.КЛИЧКО молодых киевлян.