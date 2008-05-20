Киев. 20 мая. УНИАН. Председатель Всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК отмечает факты нарушений в ходе избирательной компании в Киеве.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Среди таких фактов О.ТЯГНИБОК назвал то, что агитационные плакаты в столице появились задолго до регистрации кандидатов на пост мэра и депутатов горсовета.

«До начала регистрации весь Киев был обклеен плакатами кандидатов. Если бы это сделал ТЯГНИБОК или «Свобода», нас бы сняли с регистрации или просто не зарегистрировали. Но если это делают представители нынешней власти, то, наверное, это им позволено. Они уже доказали, что им закон не писан, для них важна политическая договоренность», - сказал О.ТЯГНИБОК.

Кроме того, он отметил, что в последний месяц значительно увеличилось количество малоизвестных социологических фирм, результаты опросов которых очень отличаются. Иногда, по словам О.ТЯГНИБОКА, степень поддержки одного и того же кандидата на пост мэра столицы по данным разных фирм отличается на 20-30%.

Также О.ТЯГНИБОК сообщил, что отмечены факты попытки «перекупить» представителей «Свободы» в избиркомах. «В частности, очень активно звонят от БЮТ, Блока ОМЕЛЬЧЕНКО, КЛИЧКО, ЧЕРНОВЕЦКОГО с разными непристойными предложениями (по перекупке членов избиркома – УНИАН)», – сказал О.ТЯГНИБОК.

«Элементы «черного пиара» и различных манипуляций в отношении «Свободы» есть, но мы довольны тем, как провели избирательную компанию», - подытожил О.ТЯГНИБОК.