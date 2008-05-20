Тягнибок выступает за установление контроля общины над ”Киевэнерго” и ”Киевводоканалом”

Киев. 20 мая. УНИАН. Всеукраинское объединение “Свобода” выступает за установление контроля общины Киева над АК «Киевэнерго» и АК «Киевводоканал».

Как передает корреспоендент УНИАН, об этом заявил председатель ВО “Свобода”, кандидат на пост мэра столицы Олег ТЯГНИБОК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Киевэнерго" однозначно должен принадлежать не частному владельцу, а киевской общине», - подчеркнул он.

Кроме того, О.ТЯГНИБОК выразил убеждение, что Украина должна вернуть себе статус ядерного государства и обеспечить полную энергетическую и информационную безопасность. Эти пункты, по его словам, выписаны в проекте Конституции от ВО «Свобода».

Причем, по мнению О.ТЯГНИБОКА, такие позиции должны войти в проект изменений Конституции независимо от того, какой из предложенных в Верховную Раду вариантов будет принят за основу